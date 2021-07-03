Сенатор-республіканець блокує кадрові призначення Держдепартаменту через «Північний потік – 2»

Сенатор Круз не перший раз вдається до блокування кадрових призначень через російський газопровід

Тед Круз вимагає від адміністрації Байдена повернути санкції проти будівників газогону

Через позицію сенатора Теда Круза заблоковано затвердження кандидатур на дипломатичні посади, висунутих Державном департаментом США. Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News, таким чином сенатор вимагає від адміністрації Джо Байдена поновити санкції щодо компанії, яка контролює будівництво російського газопроводу «Північний потік – 2».

У невизначеному стані наразі перебуває тринадцять кандидатів, затверджених Комітетом з міжнародних відносин Сенату. У більшості випадків ці кандидати будуть виконувати ролі, не пов'язані з політикою США щодо трубопроводу, по якому природний газ буде транспортуватися з Росії до Німеччини.

Серед заблокованих – Бретт Холмгрен, який очікує затвердження в якості помічника держсекретаря з розвідки, і Деніел Крітенбрінк, призначений на посаду помічника секретаря, який курирує справи Східної Азії і Тихого океану. Два заступники міністра – одні з найбільш високопоставлених посад в Департаменті – також не затверджені, в тому числі один, який курирує права людини і демократію.

Круз також блокує кандидатів на посаду послів в кількох африканських країнах, включно з Сомалі, Алжиром і Демократичною Республікою Конго.

Круз і раніше блокував ключові кандидатури Байдена через свої побоювання з приводу трубопроводу, в тому числі директора ЦРУ Вільяма Бернса і заступника держсекретаря Брайана Маккеона. Але у підсумку сенатор дозволив висунути ці кандидатури після того, як в березні адміністрація Байдена заявила, що введе санкції щодо компаній-будівників трубопроводу.

Державний департамент дійсно наклав санкції на деякі російські кораблі і організації, що беруть участь в трубопроводі, але скасував їх щодо компанії Nord Stream 2, що будує газогін, всупереч думці республіканців і демократів, які виступають проти будівництва трубопроводу. Адміністрація Байдена заявила, що відмова від санкцій, проти яких виступає американський союзник Німеччина, відповідає інтересам національної безпеки США. Проєкт подвоїть постачання російського газу до Німеччини, минаючи Україну, економіка якої залежить від плати за газ, який проходить через країну.

Сенатор від Техасу Тед Круз був головним суперником Дональда Трампа на праймеріз 2016 року, однак згодом солідаризувався з сорок пʼятим президентом США у питанні санкцій проти «Північного потоку – 2».