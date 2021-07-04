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    Третя платіжка за газ: за що українцям доведеться платити

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    Третю платіжку за газ отримають жителі багатоквартирних будинків - Третя платіжка за газ: за що українцям доведеться платити
    Третю платіжку за газ отримають жителі багатоквартирних будинків
    фото з відкритих джерел

    Платіжка буде приходити не постійно, а лише за потреби

    В Україні 1 травня набув чинності закон щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг. Він перевів жителів приватних і багатоквартирних будинків на індивідуальні договори з постачальниками послуг. Крім того, тепер українцям приходитиме третя платіжка за газ, повідомляє «Слово і діло».

    Третя платіжка за газ
    Третя платіжка за газ

    Третю платіжку за газ отримають жителі багатоквартирних будинків. Додатковий платіж виник внаслідок поділу вартості транспортування газу і вартості обслуговування мереж. У квитанції буде така інформація: тариф, сума до виплати за місяць, інші відомості про технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

    Відзначимо, платіжка буде приходити не постійно, а лише за потреби, наприклад, в разі виникнення аварії або поломки, яку потрібно усунути. «Раніше було як – коли людина оплачувала безпосередньо газопостачання, то у вартість 1 кубометра газу фактично закладалася вартість обслуговування мереж. У ціні були дві складові – вартість самого газу і вартість його доставки споживачеві, у тому числі обслуговування мереж. Після того як були розділені платіжки – окремо за доставку газу, окремо за сам газ – з'ясувалося, що в містах в багатоквартирних будинках в цю вартість доставки і розподілу газу не була включена вартість обслуговування мереж всередині самого будинку», – розповів експерт.

    Закон передбачає, що технічне обслуговування мереж здійснюватиметься на підставі окремого договору. Співвласники будинків повинні будуть укладати договір з операторами газорозподільних мереж, які можуть проводити техобслуговування.

    Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж не включає в себе поточний та капітальний ремонт систем.

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    Теги: газ тарифи закон
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    Третя платіжка за газ: за що українцям доведеться платити