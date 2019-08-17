Герус розказав, як уряд Гройсмана доживає останні дні



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Позиції команди Зеленського і Гройсмана «не завжди повністю сходяться, але часто співпраця досить конструктивна», - Герус

«Бувають рішення або проєкти рішень, з якими ми не погоджуємося», - визнає представник президента в Кабміні

У свої останні дні перебування при владі уряд на чолі з прем’єрміністром Володимиром Гройсманом під час прийняття рішень готовий чути обґрунтовані коментарі.

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів «головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус.

За його словами, позиції команди Зеленського і Гройсмана «не завжди повністю сходяться, але часто співпраця досить конструктивна».

При цьому представник президента в уряді зазначив, що особисто він не може вказувати Гройсману, які треба рішення приймати, а які відхилити.

«Він – прем’єрміністр, а я лише представник президента в Кабміні, який не є членом уряду і має лише дорадчий голос. Я не можу йому вказувати, але можу звернути увагу, аргументувати якусь свою позицію і про щось попросити. А він вже потім приймає відповідне рішення», - зауважив «головний енергетик» команди Зеленського.

Хто буде обіймати теперішню посаду Геруса, коли він стане членом уряду, новообраний нардеп поки не знає.

«Не знаю, але думаю, що там роль представника президента буде трошки інакшою, тому що це буде свій уряд, коаліційний, там все буде простіше», - впевнений Герус.

Нагадаємо, 14 серпня прем’єрміністр Володимир Гройсман повернувся з відпустки та збирає Кабмін. В той же день було заявлено, що чинний склад уряду не розглядатиме звільнення мера Києва Віталія Кличка з посади голови КМДА, як того вимагав Андрій Богдан.

Як повідомлялося, Гройсман заявив, що Україні потрібен новий закон про столицю.

У Гройсмана вже готують «послання» наступникам.

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