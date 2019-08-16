У Зеленського розкритикували розслідування схеми «Роттердам +»



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Працівники НКРЕКП, яким зараз вручили підозри, не придумували схему «Роттердам плюс», - Герус

«На схемі «Роттердам плюс» заробляють одні, але відповідати доводиться іншим», - каже Герус

«Головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус в інтерв’ю «Главкому» розкритикував розслідування схеми «Роттердам+».

За словами Геруса, ті працівники НКРЕКП, яким зараз вручили підозри, не придумували цю схему, а виконували вказівки вищого керівництва.

«У 2017 році член НКРЕКП Володимир Євдокімов (колишній член НКРЕКП, директор ДП «Оператор ринку», один з тих, кому 8 серпня вручили підозру у, так званій, справі «Роттердам+» - ред.) навіть ініціював перед керівником НКРЕКП, щоб відмінити «плюс» із цієї формули, але його пропозиція була відкинута», - зазначив «головний енергетик» команди Зеленського.

На думку представника президента в Кабміні, «заробляють одні, але відповідати доводиться іншим: тим, хто не втік, а залишився в Україні, хоча, звичайно, основний тягар вини не на звичайних виконавцях».

Як повідомлялося, Солом’янський районний суд Києва встановив відсутність підстав затримувати фігурантів у справі «Роттердам+».

Нагадаємо, минулого тижня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри шести особам у справі «Роттердам+», включаючи двох співробітників компанії ДТЕК. Відразу після повідомлення про підозру співробітники перервали планову відпустку і повернулися в Україну. А вже на наступний день один із співробітників раніше встановленого терміну, відвідав НАБУ для участі в процесуальних діях, дав вичерпні відповіді на запитання представників бюро.

До відома, розслідування по формулі «Роттердам+» триває більше двох років, протягом яких не було пред'явлено ніяких звинувачень. Однак після заяви тоді ще голови передвиборчого штабу «Слуги народу», а нині депутата Олександра Корнієнка про те, що у президента планують перезапуск всіх антикорупційних структур, САП і НАБУ активізувалися по масі розслідувань.

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