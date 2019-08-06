Герус заявив, що цього місяця поставки дизпального з РФ знизяться вдвічі



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З 1 серпня в Україні запроваджено спеціальне мито на імпорт дизельного пального та скрапленого газу з Росії

Росія є нестабільним джерелом поставок дизельного пального - Герус

Представник президента в уряді Андрій Герус повідомив, що у серпні поставки дизельного пального з Росії знизяться з 200 тис. тонн до 100 тис. тонн на місяць. Про це він сказав сьогодні на брифінгу, поінформував кореспондент «Главкома».

Зазначається, що зниження постачання дизпалива з РФ буде компенсовано за рахунок поставок із Білорусі, країн Євросоюзу та додаткового завантаження морського напрямку.

«Ми бачимо, що ситуація починає виправлятися з серпня. З того, що ми розуміємо, поставки дизеля трубопровідним транспортом з 1 серпня зупинені. Ми чітко бачимо, що ті, хто ці поставки робив, зацікавлені продавати дизпальне в Україні. У липні вони поклали багато дизпального на склади, на нафтобази. Якщо звичайний перехідний залишок на кінець місяця - 15-20 тис. тонн, то на кінець липня було 60-65 тис. тонн. 40 тис. тонн додаткових є, їх закачували саме тому, що у липні не діяло спецмито», - сказав Герус.

На думку Геруса, це свідчить про те, що компанії хочуть продавати пальне в Україні, але не хочуть сплачувати за це державне мито.

«Другий маршрут, який з'явився, залізничний транспорт з міста Гомель. З труби перезавантажуються у цистерни, це також на сьогодні не підпадає під спеціальне мито. Ці поставки також збільшилися, щоб не сплачувати мито», - додав Герус.

Загалом поставки російського ресурсу в серпні зменшаться вдвічі, стверджує представник президента в уряді.

«Те, що стосувалося (поставок із використанням - ред.) трубопровідного транспорту, буде зменшено з 200 до 100 тис. тонн. Окрім того, ми маємо інформацію, що російський Лукойл хотів постачати в Україну 80 тис. тонн, але поки що не отримав дозвіл від російського міністерства, тож його поставки зупинилися з 1 серпня», - поінформував Герус.

Він підкреслив, що Росія є нестабільним джерелом поставок дизельного пального.

«Ми не хочемо бачити залежність від рішень - чи є дозвіл, чи немає. Це тримає ринок у напруженому стані. Ми хочемо стабільну ситуацію, і стабільність ситуації проявляється уже зараз. Якщо раніше поставки морем становили 10-20 тис. тонн на місяць, то у серпні це вже буде 60-90 тис. тонн. Маємо зростання у 3-4 рази. Мозирський НПЗ переносить свій ремонт із серпня-вересня на жовтень і збільшує поставки дизелю на 25% українським покупцям - до 250-260 тис. тонн на місяць. Також ми бачимо збільшення поставок з Литви, з країн ЄС. А також буде певне зростання виробництва на українських НПЗ», - відзначив Герус.

Він наголосив, що у серпні є величезний додатковий ресурс дизельного пального з Білорусі, з країн ЄС, з моря – «цей ресурс із запасом компенсує зниження поставок з Росії».

«У вересні з'являться додаткові поставки морем, поставки з Мозиря будуть на рівні серпня. Ми бачимо стабільні наступних три місяці, а в жовтні сезонний попит на дизель зменшується», - підсумував представник президента в уряді.

Як повідомлялося, з 1 серпня в Україні запроваджено спеціальне мито на імпорт дизельного пального та скрапленого газу з Росії. Спеціальне мито на дизельне пальне, що поставляється трубопровідним транспортом, становить 3,75% з 1 серпня та 4% із 1 жовтня 2019 року. Спецмито на поставки скрапленого газу дорівнюватиме 1,75% з 1 серпня та 3,0% із 1 жовтня.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №624 від 17 липня 2019 року про введення спеціального мита на скраплений газ з Росії, додавши до неї нові товарні коди. Нова постанова під №678 від 24 липня опублікована в номері Урядового кур'єра від 31 липня 2019 року.