Герус: У «Слузі народу» є десяток охочих працювати в комітеті з питань енергетики



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Герус сподівається, що його оберуть головою Комітету з енергетичних питань

Новобраний депутат каже, що очолювати парламентський комітет – це велика довіра

У президентській партії «Слуга народу» вже є десяток охочих працювати в парламентському комітеті з питань енергетики.

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів «головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в уряді, а також новообраний народний депутат Андрій Герус.

«У партії «Слуга народу» є не менше 10 охочих працювати в цьому комітеті. Є достатньо грамотних людей, які мають досвід роботи в енергетиці, тому, думаю, комітет швидко та ефективно запрацює», - наголосив Герус.

Нардеп сподівається, що його оберуть головою Комітету з енергетичних питань.

«То це буде свідченням довіри, яку треба не підвести», - говорить Герус.

За словами «головного енергетика» команди Зеленського, новий комітет з питань енергетики, крім своїх питань, імовірно буде займатися ще й певними питаннями житлово-комунальної сфери.

Як повідомлялося, склад комітетів Ради новообрані депутати розглянуть 19 серпня.

Урочисте засідання новообраної Ради заплановане на 29 серпня.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» пропонує скоротити кількість комітетів Верховної Ради із 27-ми до 22-ох.

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