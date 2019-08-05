В «Слузі народу» припускають, що Герус очолить Міністерство енергетики



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Андрій Герус (справа) зараз представляє президента в Кабінеті міністрів

Поки що Андрія Геруса розглядають на посаду керівника парламентського комітету з питань ПЕК

Обраний депутатом Юрій Камельчук припускає, що представник президента в уряді Андрій Герус може зайняти посаду міністра енергетики та вугільної промисловості.

Камельчук, який планує працювати в комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, повідомив, що цей комітет скоріш за все очолить Андрій Герус. І можливо саме він і стане наступним міністром енергетики.

«Версії є, але це поки що віддаленні. Оскільки керівником комітету з питань ПЕК пропонується Андрій Герус, в теорії можливо саме він і стане міністром. Я особисто поки що інших версій не бачу», - розповів сьогодні журналістам Камельчук.

«Знаю, як він зараз приділяє зусилля, щоб навести там порядок. Щоб як мінімум вчасно виплачувались зарплати, і як максимум ми розуміли, як переживаємо зиму, що робитимемо через рік-два», - додав він.

Нагадаємо, Андрій Герус балотувався на позачергових парламентських виборах по списку «Слуги народу» під №17.

Андрій Камельчук виграв вибори на 124-му окрузі на Львівщині, випередивши майже на 2 тис. голосів представницю ВО «Свобода».

Вчора повідомлялось, що в «Слузі народу» визначилися з кандидатами на посади голів комітетів Ради.