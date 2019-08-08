Справа щодо формули «Роттердам+» не має жодної юридичної перспективи, - експерт



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Рішення НКРЕКП, яким вводилась формула ціноутворення на енергетичне вугілля, відома під назвою «Роттердам+» вже оскаржувалися у суді адміністративної юрисдикції

Ця справа використовується виключно для політичного тиску на корпорацію ДТЕК та її акціонера - Трохимець

Справа НАБУ щодо формули «Роттердам+» не має жодної юридичної перспективи, активність Бюро викликана зміною політичної кон’юнктури.

Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook, коментуючи затримання детективами НАБУ керівника ДП «Оператор ринку» та оголошення підозр особам у так званій справі «Роттердам+».

«Жодної юридичної перспективи ця справа не має - вона використовується виключно для політичного тиску на корпорацію ДТЕК та її акціонера, як би непопулярно ця теза не звучала. Але ми повинні навчитися жити у правовій державі і поважати право та рішення судів. Інакше постійно будемо залежати від політичної кон’юнктури і ніколи не зможемо захистити свої власні права», - написав Трохимець.



Експерт нагадав, що рішення галузевого регулятора, яким було введено в дію формульний підхід до ціноутворення на енергетичне вугілля, вже безуспішно намагались оскаржити в судових інстанціях.

«Рішення НКРЕКП, яким вводилась формула ціноутворення на енергетичне вугілля, відома під назвою «Роттердам+» вже оскаржувалися у суді адміністративної юрисдикції. Двічі. У 2016 та у 2018 році. Обидва рази це робив сьогоднішній представник президента Андрій Герус. Обидва рази безуспішно… Суд не знайшов ані порушень у діях НКРЕКП та її посадових осіб, ані порушень щодо самої суті прийнятого рішення (самої формули) та порядку прийняття цього рішення. Простіше кажучи, суд визнав формулу «Роттердам+» законною», - написав Трохимець.



Проте незважаючи на рішення суду, противники запровадження формули, зокрема нинішній представник президента в уряді Андрій Герус, продовжували називати її незаконною та намагались дискредитувати в інформаційному полі.

«В інформаційну підтримку дискредитації формули, посадовців НКРЕКП, енергетичної корпорації ДТЕК, а також її менеджерів та акціонера були вкладені чималі фінансові та медійні ресурси. І явно ресурси не Геруса, бо в нього навряд чи вони є. Внаслідок такої масованої інформаційної атаки, складалась стійка громадська думка, що «Роттердам+» є корупційною формулою, а члени НКРЕКП та керівництво ДТЕК - корупціонери. Хоча жодного юридичного факту на підтвердження цього немає», - наголосив Трохимець.



На думку експерта, нинішня активність НАБУ у розслідуванні справи «Роттердам+» викликана виключно зміною політичної кон’юнктури і не має жодного стосунку до правоохоронної діяльності.

«І от сьогодні, коли в країні змінилась влада, і бенефіціари вищевказаної дискредитації отримали вже реальну владу, правоохоронні органи, намагаючись вислужитись перед новими господарями, раптом стали проявляти неабияку активність у «розслідуванні» справи «Роттердам+». Це називається політична кон’юнктура. І жодного відношення до правоохоронної діяльності така активність не має», - написав Трохимець.

Нагадаємо, 3 березня 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) прийняла постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії. Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули «Роттердам +» припинилась.