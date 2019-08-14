  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Склад комітетів Ради новообрані депутати розглянуть 19 серпня

    • Розсилка
    Засідання підготовчої групи Верховної Ради&nbsp; - Склад комітетів Ради новообрані депутати розглянуть 19 серпня
    Засідання підготовчої групи Верховної Ради 
    Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

    До 19 серпня від політичних партій чекають пропозицій щодо складу комітетів

    Підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутів розгляне склад комітетів Верховної Ради 19 серпня. Таке рішення учасники засідання ухвалили на засіданні у середу, 14 серпня.

    Так, 15 серпня до 12-ї години дня робочі підгрупи нададуть пропозиції щодо подальшої роботи.

    «Після цього ми зберемося о 16:00 15 серпня та підтримаємо або не підтримаємо кількісний склад, предмети відання і назви комітетів, які ми будемо пропонувати Верховній Раді як Підготовча депутатська група. Далі, до 10-ї години понеділка, 19 серпня, потрібно буде надати пропозиції від політичних партій щодо персонального складу майбутніх комітетів», - сказав голова групи, представник «Слуги народу» Дмитро Разумков.

    За його словами, ще одне засідання буде 20 серпня.

    «20 серпня о 12-й потрібно треба буде зібратися або на засіданні першої підгрупи Підготовчої депутатської групи, або на засіданні Підготовчої депутатської групи. Визначимось з цим пізніше, коли зрозуміємо результати сьогоднішньої нашої роботи», - додав він.

    Зазначимо, що сьогодні на засіданні депутати прийняли рішення, що двоє представників партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук та Сергій Іонушас будуть координувати роботу підгруп Підготовчої депутатської групи.

    Зазначимо, що у парламенті сьогодні проходило друге засідання для підготовки сесії нової Ради. Під час засідання народні депутати обговорювали кількість комітетів Ради.

     

    Читайте також
    Верховна Рада депутат партії Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ