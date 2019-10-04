«Що ти робиш в економіці?», - експерт звернувся до Гетманцева



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Данило Гетманцев є «хорошим і талановитим юристом з потужним досвідом» - Андрусів

Закони, в розробці яких бере участь Гетманцев, лише «вбивають економіку», - Андрусів

Тиск на ФОП призведе до ще більшої тінізації економіки.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, коментуючи заяву голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева

Андрусів нагадав, що Гетманцев є «хорошим і талановитим юристом з потужним досвідом». «Єдине чого я не розумію: а що ти робиш в економіці?», - звернувся Андрусів до нардепа.

«Розумієш, юрист і економіст - це абсолютно дві різні спеціалізації. Наприклад, якби ти був економістом, то знав би, що ключова проблема нашої економіки - це монополізація секторів олігархами ... Ти б знав, що відмивання грошей здійснюється через податкові кредити в масштабах, непорівнянних із діяльністю ФОП. А ще, і для цього достатньо вивчити підручник з економіки за 10-11 клас, ти б знав, що тиск на ФОП призведе до ще більшої тінізації економіки. Сама ідея ФОП і виникла як мінімальна детілізація бізнес-процесів », - написав Андрусів.

При цьому експерт висловив думку, що закони, в розробці яких бере участь Гетманцев, лише «вбивають економіку».

Відзначимо, що Віктор Андрусів є чоловіком народного депутата від партії «Слуга народу» Галини Янченко.

Нагадаємо, раніше глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що варто заборонити фізособам-підприємцям на 3 групи надавати послуги, залишивши для цієї групи тільки виробництво і торгівлю. З іншого боку, він запропонував їм підвищити ліміт річного доходу.