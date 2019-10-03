Експерт Гаврилечко звинуватив голову парламентського комітету з питань фінансів і податкової політики в обмані українців



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Навіщо Данило Гетманцев обманює читачів або голова комітету Ради і сам не в курсі про що пише?, - запитує експерт

Гетманцев запропонував підняти рентну ставку на видобуток залізної руди до 22%, коли в РФ вона становить 2,5% - Гаврилечко

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев обдурив читачів, коли написав у своїй статті, що рентна ставка на видобуток залізної руди в Росії вища, ніж в Україні. Тому він запропонував підняти ставку до 22% у той час, як в Росії вона становить 2,5%.

Про це пише у своїй колонці експерт Юрій Гаврилечко.

«Ми переглядаємо умови оподаткування, м'якість яких неможливо пояснити нічим іншим, крім особливих відносин бізнесу і влади в гіршому сенсі цього словосполучення. Ми піднімаємо ренту на руду. Адже це непорядно, якщо рівень податкового навантаження (в ставках) в країні, що стікає кров'ю, найнижчий серед всіх рудовидобувних країн, включаючи вже згадану РФ?», - пише у своєму матеріалі «Податки: про тактику, стратегію і порядності» Данило Гетманцев.

«Тобто, якщо у нас податки нижче, ніж в Росії, давайте вдаримо по власному бізнесу, щоб на зло ворогу нам ще гірше стало?», - резюмує експерт Гаврилечко.

«Нагадаю: до 2014 ставка ренти на видобуток залізної руди була в межах 1,5-2,7%. Її підвищення до 8% привело до зростання рентної плати приблизно в 3,5 рази. Потім в 2015-2018 рр. плата за користування надрами зросла ще в 1,5 рази. А вже в 2019 був введений тимчасовий підвищувальний коефіцієнт 1,1 до ставки ренти за видобуток залізної руди: тобто, платежі підприємств зросли ще на 10%. І тепер, в разі чергового підвищення базової рентної ставки до 10%, додаткові витрати гірників складуть 12-13 млрд грн. За підрахунками Федерації металургів України, ці платежі - частина собівартості готової залізорудної продукції, яка таким чином відчутно подорожчає. Тоді в 2014-2015 рр основним лобістом зростання рентної плати була заступник голови Мінфіну в Кабміні Яценюка Є. Макєєва.

Згідно ст. 43 чинного в РФ Федерального закону «Про надра» встановлює мінімальну ставку ренти залізної руди - 50 російських рублів / 1 кв. км площі, а максимальну - 255 російських рублів / 1 кв. км площі розробки. Тобто, у дев’ять (!) разів менше, якщо перерахувати у співвідношенні рента / прибуток (в РФ - 2,5%, у нас - 22%)», - пише Гаврилечко.

«Все це відкрита і публічна інформація, яку може знайти кожен. Так навіщо ж обманювати читачів? Або голова комітету і сам не в курсі про що пише?», - запитує експерт.