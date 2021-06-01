ГОКи заплатять порту «Південний» на третину більше

«Великі контракти з найбільшими компаніями – те, що дозволяє державним портам розвиватись», – Кубраков

Державне підприємство «Морський торговий порт «Південний» та компанія «Метінвест» підписали новий контракт. У рамках нового договору гірничо-металургійна компанія зобов’язується щомісяця перевалювати через порт як мінімум 1,2 млн тонн вантажів на місяць. Також компанії досягли згоди щодо цінової політики. Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури, опублікованому на офіційній сторінці у Фейсбук.

«У рамках контракту зафіксовано безпрецедентне зростання ставки перевалки на 33% – з 4 до 5,3 долара за тонну», – сказано у повідомленні.

Як заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, великі контракти з найбільшими українськими та міжнародними компаніями – те, що дозволяє державним портам стрімко розвиватись.

«Ми очікуємо, що подібних угод ставатиме більше, адже для держави – це збільшення надходжень до бюджету, а для приватних компаній – зростання якості сервісу» – резюмував Кубраков.

Як відомо, днями міністр звільнив попереднього в.о. голови порту Сергія Ковшара. Це сталося після гучного скандалу навколо монопольної змови двох портів – МТП «Південного» і «ТІС» проти вітчизняних ГЗК і «Укрзалізниці», через що в Україні у травні фактично зупинилася перевалка руди на експорт. Ковшар вимагав від ГЗК розподілити обсяг перевалки порівну між обома портами, тобто фактично дарував приватному порту своїх клієнтів - попри те, що «Південний» порт в змозі самостійно здійснити такі обсяги перевалки, а його збитки у 21 році вже складають понад 50 мільйонів гривень.

У свою чергу промисловці звернулися до міністра з проханням розібратися у ситуації, де явно має місце монопольна змова. Кубраков відреагував миттєво: звільнив Ковшара і анонсував антикорупційну чистку у підзвітних галузях.