Міністр інфраструктури Кубраков звільнив директора порту «Южний» Ковшара

Сергія Ковшара було призначено в.о. голови порту «Южний» у серпні 2020 року

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков вирішив звільнити Сергія Ковшара з порту «Южний». На МТП «Южний» він виконував обов'язки директора й обіймав посаду заступника директора з економіки та фінансів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на копію відповідного рішення.

Як зазначається в наказі, рішення набуває чинності 28 травня 2021 року.

Контроль за виконанням цього наказу Кубраков залишив за собою.

Нагадаємо, промисловці зверталися до міністра інфраструктури Олександра Кубракова та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вплинути на ситуацію в порту «Южний» і відновити перевалку експортних вантажів у нормальному режимі.

Як зазначалось у листі, Ковшара підозрюють у наявності конфлікту інтересів та можливих корупційних зв’язків з приватними стивідорними компаніями та їх посадовими особами.

Раніше в ОП «Укрметалугпром» також заявляли, що керівництво порту «Южний» свідомо блокує роботу підприємства та фактично знищує його в інтересах приватного термінала «ТІС».

Як відомо, Сергія Ковшара було призначено в.о. голови МТП «Южний» у серпні 2020 року.