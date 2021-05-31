Компанії «Укравтодору» завершили 2020 рік збитком у понад 116 мільйонів (документ)

Журналісти отримали звіт «Укравтодору» про виконання фінансового плану за 12 місяців 2020 року

За результатами 2020 року Державне агентство автомобільних доріг України – «Укравтодор» відзвітувало про сумарні чисті збитки підпорядкованих компаній на суму 116,5 млн грн.

Про це свідчить звіт про виконання фінансового плану за 12 місяців 2020 року, який проаналізувала агенція «Марлін».

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Натомість за результатами 2019 року «Укравтодор» отримав збиток на суму 1,16 млрд грн.

«Укравтодору» підпорядковуються 23 підприємства. Середня кількість працевлаштованих осіб протягом року на державних дорожніх компаніях склала 15 383 осіб. Загальні витрати на оплату праці сягнули 1,9 млрд грн.

На додатковий запит журналістів стосовно вжитих заходів для скорочення збитку дорожніх компаній, в «Укравтодорі» відповіли про активізацію роботи із замовниками робіт на дорогах місцевого значення та виконання робіт виключно в межах фінансування.

З листопада 2019 року до травня 2021 року головою «Укравтодору» був Олександр Кубраков, якого нещодавно призначили міністром інфраструктури.

Раніше ЗМІ писав про збитки державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» на суму 130 млн грн.

Раніше стало відомо, що річні збитки підприємств Держкосмосу сягнули 800 мільйонів.

Також повідомлялося про річні збитки підприємств Міноборони, які сягнули 21,7 млн грн.

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