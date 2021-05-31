Американці «захоплюють» українські дороги

Одразу дві американські компанії вирішили робити бізнес на українських дорогах

В травні 2021 року з’явилося одразу дві новини про американські компанії, які вирішили робити гроші на українських водіях. Мова йде про безпосереднє будівництво доріг та відкриття придорожніх ресторанів.

Будівництво доріг

Перша новина стосується Київської обхідної дороги, яку скорочено називають КОД. Її може побудувати Bechtel Overseas Corporation – найбільша будівельна компанія в США з прєктами у 160 країнах. Bechtel спеціалізується на інфраструктурі, ядерній, безпековій та екологічній галузях, оперує на ринку нафти, металургії, газу та хімікатів.

Меморандум про співробітництво між «Укравтодором» та Bechtel Overseas Corporation вже підписано.

«Спільна робота «Укравтодору» та одного з лідерів інфраструктурних проектів у світі дозволить знайти оптимальні технічні та фінансові рішення для втілення проекту», — так прокоментував угоду з американцями Олександр Кубраков, міністр інфраструктури, який до призначення очолював «Укравтодор».

Планується, що протяжність КОД становитиме близько 150 км. Вона допоможе вивести транзитні потоки руху транспортних засобів за межі Києва та з'єднає ключові автомобільні дороги:

Київ — Ковель;

Київ — Чоп;

Київ — Одеса;

Київ — Знам’янка.

Також КОД об'єднає автомобільні дороги Бориспіль — Маріуполь, Київ — Харків та обхід міста Бровари.

Відкриття придорожніх ресторанів

Друга новина, що пов’язана з американцями, - це відкриття придорожніх ресторанів. Мова йде про найвідомішу у світі мережу – McDonald's. Американці планують відкривати свої ресторани на українських АЗС. Про це розповів директор з розвитку McDonald’s Україна Віталій Стефурак.

В Україні перший McDonald's на АЗС з’явився у 2018 році – на Кільцевій дорозі Києва було відкрито ресторан на заправці KLO. Досвід виявився успішним – і тепер McDonald's планує відкривати свої заклади на території інших АЗС по всій Україні.

«Співпраця з АЗС – напрям, який нам зараз потенційно цікавий і який ми плануємо розвивати у найближчі п’ять років», - заявив Стефурак.

При цьому McDonald’s розглядає варіанти розміщення своїх ресторанів на АЗС не лише в населених пунктах, але і на трасах.

«Якщо говорити про міжміські траси, то це місця, які розташовані десь посередині між великими населеними пунктами. Також важливою є близькість до великих населених пунктів (наприклад, районних центрів)", – пояснює Стефурак.