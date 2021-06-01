Ціни на квитки до Ер-Ріяда стартують від $547

Щоб потрапити в Ер-Ріяд українцям доводилося летіти через Стамбул, Доху або Дубай

Саудівська Аравія відкриває пряме авіасполучення з Україною. Прямі рейси буде здійснювати лоукостер Flynas, який заходить на український ринок. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України на сторінці у Facebook.

До цього Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією, щоб потрапити в Ер–Ріяд українцям доводилося летіти через Стамбул, Доху або Дубай.

«Кожне нове авіасполучення – це, перш за все, нові можливості для розвитку бізнесу, туризму та інтеграції України до світових ринків... Ми прагнемо, щоб Україна стала великим міжнародним авіахабом, і такі кроки роблять нас ближчими до цієї мети», – сказав глава МІУ Олександр Кубраков.

Як розповіли в міністерстві, авіакомпанія Flynas є провідним саудівським лоукостером, який має парк в 30 літаків, а нещодавно підписав контракт на 120 нових літаків від Airbus. Авіакомпанія виконує понад 1200 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками.

Перший рейс запланований на 11 червня. Flynas літатиме за маршрутом тричі в тиждень: по середах, п'ятницях і неділях.

Ціни на квитки стартують від $547. У вартість включено перевезення багажу до 7 кг, габаритами не більш як 56х36х23 см.

Перельоти Ер-Ріяд - Київ будуть здійснюватися на сезонній основі до початку вересня.

Нещодавно Wizz Air заявив про запуск чотирьох нових авіарейсів зі Львова. Отже, із львівського летовища будуть відправлятись літаки до Меммінгена (Німеччина), Неаполя (Італія), Варшави та Познані (Польща).

Також SkyUp запускає рейси з трьох міст України на Кіпр. Рейси із Києва виконуватимуться двічі на тиждень, а вже в травні частота збільшиться й SkyUp літатиме на Кіпр щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці і щосуботи.

Водночас SkyUp запускає рейси з Києва в курортний Ізмір. Із 27 травня рейси виконуватимуться тричі на тиждень: щовівторка, щочетверга і щонеділі.

Державна авіаційна служба України від 22 березня дозволила новому українському лоукостеру Bees Airline почати польоти за 16 чартерними і 13 регулярними маршрутами. Регулярна мережа з Києва включатиме польоти до Бургасу, Іракліону, Родосу, Батумі, Араксосу, Аліканте, Барселони, Тирани, Варни й Ларнаки. Також авіакомпанії дозволили запустити регулярні рейси з Одеси до Тбілісі і Єревану, та зі Львова до Єревану. Чартерна мережа включає маршрути з Києва в Марса-Алам, Момбас, Хургаду, Шарм-ель-Шейх, Анталію, Бодрум, Тіват.