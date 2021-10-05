  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Голова уряду розповів, скільки коштів хочуть повернути завдяки податковій амністії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Денис Шмигаль розповів про очікування влади від податкової амністії - Голова уряду розповів, скільки коштів хочуть повернути завдяки податковій амністії
    Денис Шмигаль розповів про очікування влади від податкової амністії
    фото: LB.ua

    За словами прем’єра, у світі був і досвід провалів, і досвід колосального успіху амністії доходів та статків

    У результаті проведення в Україні податкової амністії влада планує повернути до державного бюджету 25 млрд грн, або близько $1 млрд. Про це в інтерв’ю виданню LB.ua розповів голова українського уряду Денис Шмигаль.

    Шмигаль пояснив, що у різних країнах подібні амністії показували різні результати, тому, як показує досвід, можна говорити і про суми, вдесятеро більші за цю.

    «Наголошую, що наше очікування – це певний орієнтир. У світі був також і досвід провалів, і досвід колосального успіху в $5 млрд. Важливо не зробити помилки. Буквально минулого тижня ми мали важливу зустріч з керівниками банківських установ, НБУ, фінмоніторингу. Також пропрацьовували деталі, які можуть стати на заваді успішному проведенню амністії капіталів. Є певні нюанси, викликані нормативною базою Нацбанку та банківських установ, ми також їх опрацювали, щоб НБУ дав відповідні корективи щодо амністованих капіталів, зокрема джерел походження», – заначив прем’єр-міністр.

    Нагадаємо, влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

    Опозиційні парламентські сили піддали закон критиці та вимагали від Зеленського ветувати його, вказуючи на те, що він створить для громадян суттєві додаткові складності. Тим не менше, закон був підписаний головою держави.

    Читайте також:
    Теги: Верховна Рада податки закон амністія Денис Шмигаль НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Голова уряду розповів, скільки коштів хочуть повернути завдяки податковій амністії