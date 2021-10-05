Голова уряду розповів, скільки коштів хочуть повернути завдяки податковій амністії

За словами прем’єра, у світі був і досвід провалів, і досвід колосального успіху амністії доходів та статків

У результаті проведення в Україні податкової амністії влада планує повернути до державного бюджету 25 млрд грн, або близько $1 млрд. Про це в інтерв’ю виданню LB.ua розповів голова українського уряду Денис Шмигаль.

Шмигаль пояснив, що у різних країнах подібні амністії показували різні результати, тому, як показує досвід, можна говорити і про суми, вдесятеро більші за цю.

«Наголошую, що наше очікування – це певний орієнтир. У світі був також і досвід провалів, і досвід колосального успіху в $5 млрд. Важливо не зробити помилки. Буквально минулого тижня ми мали важливу зустріч з керівниками банківських установ, НБУ, фінмоніторингу. Також пропрацьовували деталі, які можуть стати на заваді успішному проведенню амністії капіталів. Є певні нюанси, викликані нормативною базою Нацбанку та банківських установ, ми також їх опрацювали, щоб НБУ дав відповідні корективи щодо амністованих капіталів, зокрема джерел походження», – заначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, влітку Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Законом передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Опозиційні парламентські сили піддали закон критиці та вимагали від Зеленського ветувати його, вказуючи на те, що він створить для громадян суттєві додаткові складності. Тим не менше, закон був підписаний головою держави.

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