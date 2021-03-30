Рада проголосувала за законопроєкт Зеленського щодо податкової амністії

Парламент прийняв в першому читанні проєкт закону щодо одноразового спеціального добровільного декларування активів фізичних осіб

Верховна Рада України 30 березня прийняла в першому читанні проєкт закону №5153 щодо податкової амністії.

За законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету» проголосували 245 депутатів.

Документом передбачено проведення одноразового спеціального добровільного декларування активів фізичних осіб в період з 1 липня 2021 року по 1 липня 2022 року. Проєктом закону пропонується ввести збір зі спеціального декларування за ставками у розмірі 5% щодо валюти в банках України, 9% щодо до цінностей, розміщених у закордонних фінустановах, тощо.

Податкова амністія передбачає звільнення від сплати податкового боргу в разі сплати декларантом повної суми збору за спецдекларацією.

Законопроєкт вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський 25 лютого.

Президент подав до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо податкової амністії. Як розповів в інтерв’ю «Главкому» голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп фракції «Слуга Народу» Данило Гетманцев, пакет проєктів про податкову амністію буде поширюватися на всі активи громадян в Україні і закордоном, доходи з яких не були задекларовані станом на 1 січня 2021 року, окрім тих, що були отримані внаслідок кримінальних порушень.

В МВФ заявляли, що податкові амністії часто шкодять стягненню податків у довгостроковій перспективі, при цьому Міжнародний валютний фонд скептично ставиться до таких амністій загалом.