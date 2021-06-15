Податкова амністія. «Слуги» пояснили українцям, навіщо «відбілювати» активи

Кожен українець зможе задекларувати свої зароблені статки, з яких не був сплачений податок впродовж усього періоду незалежності України

2021 рік – фактично остання можливість, щоб безперешкодно вийти «в білу», наголошують в Раді

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про податкову амністію, який дозволить українцям легалізувати свої доходи/статки, отримані з неофіційних джерел. Таким чином держава не карає за неоподатковані колись активи, а навпаки – допомагає їх «відбілити». Про це розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко в коментарі «РБК-Україна».

Так, з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року українці можуть задекларувати свої активи та сплатити з них збір до бюджету.

«Кожен українець зможе задекларувати свої зароблені статки, з яких не був сплачений податок впродовж усього періоду незалежності України, і розпочати своє фінансове життя з чистого аркуша. Користуватися своїми активами вільно та законно, уникнувши відповідальності. Ми дозволяємо вивести статки з тіні, легалізувавши їх походження, добровільно і лише один раз», – сказав політик.

Водночас голова комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев наголосив, що нікого не змушуватимуть подавати таку звітність: нульова декларація – справа виключно добровільна.

«Податкова амністія або нульова декларація – це можливість для співгромадян, які є резидентами України або були ними на момент отримання активів, «вийти в білу». Це відбуватиметься шляхом внесення коштів на спецрахунок, що відкривається в будь-якому банку. Треба буде заявити про наявність певної суми коштів, подати декларацію, що може бути знеособлена, і сплатити відсоток за те, щоб вивести ці гроші з тіні. Таким чином вони отримують можливість використання грошей без обмежень», – зазначив він.

Також він зауважив, що податкова амністія – це можливість детінізувати економіку.

Декларувати доходи зможуть фізичні особи. Йдеться про гроші в національній та іноземній валютах, нерухоме майно (будинки, споруди, земельні ділянки), рухоме майно (гроші, майнові права та обов'язки, транспорт), цінні папери, частки (паї), інші корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності, права на отримання дивідендів, відсотків чи іншої майнової вигоди, інші активи фізичної особи.

Водночас не треба декларувати те, що купив за кошти, з яких раніше були сплачені податки, а також якщо у вас одна квартира до 120 м2, будинок до 240 м2, нежитлова некомерційна нерухомість до 60 м2, земельна ділянка у межах нормативів безоплатної приватизації, активи до 400 000 грн.

Стосовно вартості декларування, то автори законопроєкту зазначають, що ставка податку за активи в Україні – 5%, а за активи за кордоном – перші пів року 7%, другі пів року 9%.

У «Слузі народу» наголошують, що важливо провести амністію саме цього року, адже антиBEBS і автоматичний обмін податковою інформацією набувають чинності в 2022 році. Тобто 2021-й – фактично остання можливість, щоб безперешкодно вийти «в білу».

Нагадаємо, законопроєктом про податкову амністію передбачається у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року провести одноразове добровільне декларування активів фізичних осіб.

Як раніше писав «Главком», українців зобов'яжуть віднести в банк усю готівку, яку вони накопичили, і заплатити з неї 5% податку. Причому заплатити доведеться, навіть якщо ці гроші були накопичені з офіційних доходів, з яких вже сплачено всі відрахування. Така норма міститься в законопроєктах про «податкову амністію», які розробив глава «податкового» Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.