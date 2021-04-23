Новий закон про розмитнення «євроблях»: хто не зможе скористатися пільгами

Хто з власників автомобілів на європейських номерах не зможе скористатися пільговим режимом розмитнення

Нещодавно Верховна Рада проголосувала за закони, які передбачають пільгове розмитнення автомобілів на європейських номерах, чи, як їх ще називають, «євроблях». Але далеко не всі зможуть скористатися такою можливістю. Навіть серед тих, хто теоретично підпадає під дію нових законів.

Як повідомляє видання Auto-Consulting, для того, щоб розмитнити авто в Україні, на нього повинен бути інвойс або купча. Але більшість «євроблях» покупалися за дорученням. І ніякого інвойсу у власників немає.

Щоб отримати цей документ доведеться розшукати власника автомобіля і переконати його оформити продаж. І тут виникає ще одна проблема.

Оформити угоду купівлі-продажу доведеться за кордоном. Тобто користувач автомобіля повинен буде на цьому авто покинути територію України, в'їхати в країну, де зареєстрований автомобіль, знайти власника, той повинен зняти авто з обліку і оформити угоду.

В умовах пандемії робота зарубіжних органів реєстрації авто може бути обмежена. Все це створює перешкоду для українських громадян, які захочуть піти цим шляхом.

До того ж схема з «євробляхами» передбачала їх реєстрацію на фіктивні фірми, які роздавали довіреності направо і наліво. І відшукати ці фірми буде дуже проблематично. Багато з них вже припинили своє існування.

Таким чином, є ризик, що якась частина користувачів авто на європейських номерах просто не знайдуть колишніх власників свого авто і не зможуть зняти його з обліку.

Нагадаємо, що нардепи погодились ще раз надати пільговий режим для розмитнення «євроблях», що були ввезені до 31 грудня 2020 року. Пільговий режим вступає в дію у травні і буде діяти протягом 180 днів.

Детально про умови пільгового розмитнення «Главком.Техно» детально розповідав у матеріалі за цим посиланням.