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    Економіка та фінанси

    Гончарук: з 1 лютого в Україні має запрацювати централізований облік деревини

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    7,5% лісового фонду не закріплені за постійними лісокористувачами, а значить не охороняються і там відсутній облік - Гончарук: з 1 лютого в Україні має запрацювати централізований облік деревини
    7,5% лісового фонду не закріплені за постійними лісокористувачами, а значить не охороняються і там відсутній облік

    Прем'єр анонсував початок централізованого обліку лісів в Україні

    Прем'єрміністр України Олексій Гончарук доручив запустити електронний централізований облік деревини до 1 лютого 2020 року.

     Про це повідомив за підсумками наради з регіонами щодо боротьби з тіньовими ринками.

    «Дав доручення, щоб 1 лютого 2020 року в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини: МВС, Держлісагентству та Держекоінспекції - безперервно запобігати незаконній вирубці лісів та виявляти порушення, Держлісагентству, іншим постійним лісокористувачам і власникам лісів - публікувати на офіційних сайтах інформацію щодо лісопорушень. Також ОДА повинні надати пропозиції щодо закріплення за постійними лісокористувачами, які не мають власника», - написав Гончарук у Telegram.

    За його даними, близько 12% лісового фонду України перебуває під віданням органів місцевого самоврядування. З 187 постійних лісокористувачів власності до системи електронного обігу підключені 69.

    7,5% лісового фонду не закріплені за постійними лісокористувачами, а значить не охороняються і там відсутній облік.

    Нагадаємо, прем'єрміністр також повідомив, що правоохоронці вилучили у незаконних АЗС 4 тисячі тонн пального.

    Держлісагентство вирубування лісу місцева влада Україна уряд Олексій Гончарук
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