Горбатюк: офшорні фірми можуть відсудити конфісковані «гроші Януковича»

Фірми можуть звертатися до європейських судів і розраховувати, що європейський суд буде до них дослухатися, вважає Горбатюк

Керівник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк припускає, що офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані гроші колишнього президента України Віктора Януковича. Про це він заявив в ефірі програми «Завтра», повідомляє «Радіо Свобода». «Звичайно, якщо є фірми, які оскаржують і



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Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк

Фірми можуть звертатися до європейських судів і розраховувати, що європейський суд буде до них дослухатися, вважає Горбатюк

Керівник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк припускає, що офшорні фірми можуть відсудити назад конфісковані гроші колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це він заявив в ефірі програми «Завтра», повідомляє «Радіо Свобода».

«Звичайно, якщо є фірми, які оскаржують і які отримають відмову в цьому і які можуть бути добросовісними так званими набувачами, – дійсно, вони можуть звертатися до європейських судів і розраховувати, що європейський суд буде до них дослухатися», – сказав прокурор.

Водночас, як зазначив Горбатюк, Генпрокуратура не може почати розслідування за фактом витоку інформації щодо конфіскованих $1,5 млрд «грошей Януковича» телеканалу Al Jazeera.

Горбатюк зазначив, що особисто йому нічого не відомо про те, яким чином рішення суду про конфіскацію «грошей Януковича» було засекречено, скільки людей мали доступ до нього і яким чином відбувся витік інформації закордонним ЗМІ.

Нагадаємо, телеканал Al Jazeera оприлюднив своє розслідування, у якому зазначалося, що три опальні українських олігархи - Олександр Онищенко, Павло Фукс та Сергій Курченко - намагаються викупити активи колишнього президента України Віктора Януковича. Самі активи знаходяться за кордоном, а саме в офшорній зоні.

Нардеп-утікач Олександр Онищенко заявляв, що не має стосунку до прав на «гроші Януковича», нібито куплених у Сергія Курченка.

Онищенко подав до суду на телеканал Al Jazeera за нібито помилкове розслідування щодо «грошей Януковича».

Раніше також повідомлялося, що НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура мають намір в січні 2018 року закрити кримінальне провадження про спецконфіскацію 1,5 млрд доларів, заарештовані на рахунках колишнього президента Віктора Януковича і його оточення.