Гривня зміцнилася і побила трирічний рекорд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Востаннє такі котирування гривні до долара спостерігалися у серпні 2016 року

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 16 вересня на рівні 24,71 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,41 гривні (на 13 вересня – 27,22 гривні).

Востаннє такі котирування гривні до долара спостерігалися у серпні 2016 року.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD після того, як курс долара впав, а євро обвалився в обмінниках.

Нагадаємо, монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжними засобами з 1 жовтня 2019 року. Їх не прийматимуть до розрахунків банківські установи та магазини.