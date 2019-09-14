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    Економіка та фінанси

    Гривня зміцнилася і побила трирічний рекорд

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    Гривня зміцнилася і побила трирічний рекорд

    Востаннє такі котирування гривні до долара спостерігалися у серпні 2016 року

    Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 16 вересня на рівні 24,71 гривні за долар.

    Про це йдеться у даних регулятора.

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    Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,41 гривні (на 13 вересня – 27,22 гривні).

    Востаннє такі котирування гривні до долара спостерігалися у серпні 2016 року.

    Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD після того, як курс долара впав, а євро обвалився в обмінниках.

    Нагадаємо, монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжними засобами з 1 жовтня 2019 року. Їх не прийматимуть до розрахунків банківські установи та магазини.

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