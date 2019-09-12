В ДБР пояснили обшук у київській квартирі Гонтаревої



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Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України

Обшук у Гонтаревої проводять у рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Нацбанку у 2016 році

Працівники Державного бюро розслідувань 12 вересня проводять обшук у квартирі ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої у рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Національного банку у 2016 році.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію речника відомства Анжеліки Іванової.

«ДБР проводить обшуки у приміщеннях «Укроборонпрому», а також у помешканнях інших учасників кримінального провадження, серед яких є і Валерія Гонтарева», - сказала Іванова.

Речниця ДБР заявила, що дозвіл на проведення слідчих дій надав суд.

Раніше директор ДБР Роман Труба повідомив, що працівники відомства проводять обшуки в концерні «Укроборонпром» та підприємствах-експортерах, що входять до його складу.

Водночас колишня очільниця Нацбанку Гонтарева розповіла, що 12 вересня у її квартирі на вул. Великій Житомирській у Києві проводиться обшук.

Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.