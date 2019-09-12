  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В ДБР пояснили обшук у київській квартирі Гонтаревої

    • Розсилка
    <span>Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України</span> - В ДБР пояснили обшук у київській квартирі Гонтаревої
    Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України

    Обшук у Гонтаревої проводять у рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Нацбанку у 2016 році

    Працівники Державного бюро розслідувань 12 вересня проводять обшук у квартирі ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої у рамках справи про зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Національного банку у 2016 році.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію речника відомства Анжеліки Іванової.

    «ДБР проводить обшуки у приміщеннях «Укроборонпрому», а також у помешканнях інших учасників кримінального провадження, серед яких є і Валерія Гонтарева», - сказала Іванова.

    Речниця ДБР заявила, що дозвіл на проведення слідчих дій надав суд.

    Раніше директор ДБР Роман Труба повідомив, що працівники відомства проводять обшуки в концерні «Укроборонпром» та підприємствах-експортерах, що входять до його складу.

    Водночас колишня очільниця Нацбанку Гонтарева розповіла, що 12 вересня у її квартирі на вул. Великій Житомирській у Києві проводиться обшук.

    Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

    Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

    Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

    До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

    Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

    Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

    Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.

    Читайте також
    обшук суд Національний банк Валерія Гонтарева корупція в Україні розслідування Державне бюро розслідувань Укроборонпром Роман Труба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ