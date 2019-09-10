Монети номіналом 1, 2 та 5 копійок виведуть з обігу 1 жовтня — НБУ



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Нацбанк почне поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок

1,2 та 5 копійок можна буде безкоштовно обміняти на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років

Монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжними засобами з 1 жовтня 2019 року. Їх не прийматимуть до розрахунків банківські установи та магазини.

Про це повідомляє Національний банк України.

Зазначається, що монети все ще можна буде безкоштовно обміняти на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років: до 30 вересня 2020 року — у всіх банках, а до 30 вересня 2022 року в установах НБУ та Ощадбанку, ПриватБанку та «Райффайзенбанку Аваль».

«Крім того, розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше», — зазначили у Нацбанку.

Нагадаємо, що рішення про виведення з обігу монет номіналом 1, 2 та 5 копійок ухвалили 25 червня. Також Нацбанк вводить в обіг нову банкноту номіналом 1000 гривень. Її випустять 25 жовтня 2019 року.

Як повідомлялося, монети номіналом п'ять гривень з'являться вже восени (фото).

Наразі в Україні в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1-2 гривні.

До слова, 2 вересня українській гривні виповнилось 23 роки. На початку осені 1996 року гривня замінила українські карбованці і стала національною валютою України.