Гривня різко подорожчала: курс валют на вихідні
Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,83 грн/долар
Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD після того, як курс долара впав, а євро обвалився в обмінниках.
Про це йдеться в повідомленні НБУ.
Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 вересня, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH/USD.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 вересня встановлені на такому рівні:
24.831184 грн за долар;
27.222427 грн за євро;
0.380900 грн за російський рубль;
30.614515 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 12 вересня курс всіх зазначених валют знизився.