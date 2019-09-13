Гривня різко подорожчала: курс валют на вихідні



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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,83 грн/долар

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 13-15 вересня, на 13,76 коп. до 24,8312 UAH/USD після того, як курс долара впав, а євро обвалився в обмінниках.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Попереднього торгового дня НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 12 вересня, на 8,65 коп. до 24,9688 UAH/USD.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 13 вересня встановлені на такому рівні:

24.831184 грн за долар;

27.222427 грн за євро;

0.380900 грн за російський рубль;

30.614515 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 12 вересня курс всіх зазначених валют знизився.