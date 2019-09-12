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    Гонтарева заявила про обшуки, які проходять у неї вдома у Києві

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    Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України - Гонтарева заявила про обшуки, які проходять у неї вдома у Києві
    Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України

    Ексглава Нацбанку повідомила, що за місцем обшуку нікого немає, оскільки вона не мешкає там уже майже рік

    Правоохоронці в четвер, 12 вересня, проводять обшуки за місцем прописки ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої в Києві.

    Про це вона повідомила агентству «Інтерфакс-Україна».

    «У мене зараз у Києві за місцем прописки на Великій Житомирській зламали ломом двері, й десятеро осіб у бронежилетах проводять обшук. Учора ПриватБанк (11 вересня в головному офісі ПриватБанку в Дніпрі проходив обшук. - ред.), сьогодні я...» - сказала Гонтарева.

    За її словами, правоохоронці були в масках і з автоматами.

    Ексглава Нацбанку зауважила, що за місцем обшуку нікого немає, оскільки вона не мешкає там уже майже рік.

    «Мій адвокат повідомив давно ГПУ і ДБР про місце мого проживання в Лондоні», - заявила Гонтарева.

    Як відомо, 5 вересня на вулиці Володимирській, 69 у центрі Києва дотла згорів автомобіль Audi А7. Він був зареєстрований на невістку Гонтаревої - дружину її старшого сина.

    Гонтарева вважає підпал автомобіля та ДТП, в яку вона потрапила нещодавно у Лондоні, «ланками одного ланцюга».

    Нагадаємо, Гонтареву збив автомобіль на пішоходному переході в Лондоні. Вона отримала переломи різного ступеню важкості.

    До слова, Валерія Гонтарева з жовтня 2018 року живе у столиці Великої Британії Лондоні, де вона працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки. За словами Гонтаревої, вона разом з сином орендувала у Лондоні «маленьку двокімнатну квартиру».

    Правління Національного банку вимагає оперативного розслідування інцидентів, які сталися із Гонтаревою та її родиною, і заявляє, що це може бути «тиском на посадовців центрального банку».

    Гонтарева заявила, що може попросити політичного притулку у Великій Британії.

    Як відомо, Валерія Гонтарева до березня 2018 року очолювала Національний банк України.

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