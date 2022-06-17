Гривня трохи зміцнилася: курс валют на 17 червня

Нацбанк зміцнив курс гривні до євро

Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2022 року встановив нові ціни на іноземні валюти. Згідно з даними, гривня зміцнилася щодо іноземної валюти.

Станом на 17 червня НБУ зафіксував курс євро на рівні 30,38 грн за євро. У порівнянні з минулим банківським днем вартість валюти зменшилась на 21 копійку.

Обмінники долар продають по 35,55 грн, а купують по 35 грн.

Євро оцінюють в 37,7 грн на продаж, купують по 37,3 грн.

На 11 копійок подешевшав польський злотий. Його вартість становить 6,44 грн за 1 злотий. Обмінники пропонують продавати українцям злотий за 8 грн, а купити в населення його можуть по 7 грн за злотий.

Офіційний курс валют:

1 долар – 29,25 грн;

1 євро – 30,59 грн;

1 польський злотий – 6,44 грн.

1 фунт стерлінгів – 35,50 грн.

Нагадаємо, Нацбанк розширив перелік країн, де можна обміняти гривні.

Нещодавно глава НБУ заявив, що курс поки не відпускатимуть.

Відмову від фіксації курсу розглянуть після закінчення гарячої фази війни.

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