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    Економіка

    Гривня трохи зміцнилася: курс валют на 17 червня

    Подешевшав польський злотий - Гривня трохи зміцнилася: курс валют на 17 червня
    Подешевшав польський злотий
    фото: glavcom.ua

    Нацбанк зміцнив курс гривні до євро

    Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2022 року встановив нові ціни на іноземні валюти. Згідно з даними, гривня зміцнилася щодо іноземної валюти.

    Станом на 17 червня НБУ зафіксував курс євро на рівні 30,38 грн за євро. У порівнянні з минулим банківським днем вартість валюти зменшилась на 21 копійку.

    Обмінники долар продають по 35,55 грн, а купують по 35 грн.

    Євро оцінюють в 37,7 грн на продаж, купують по 37,3 грн.

    На 11 копійок подешевшав польський злотий. Його вартість становить 6,44 грн за 1 злотий. Обмінники пропонують продавати українцям злотий за 8 грн, а купити в населення його можуть по 7 грн за злотий.

    Офіційний курс валют:

    • 1 долар – 29,25 грн;
    • 1 євро – 30,59 грн;
    • 1 польський злотий – 6,44 грн.
    • 1 фунт стерлінгів – 35,50 грн.

    Нагадаємо, Нацбанк розширив перелік країн, де можна обміняти гривні.

    Нещодавно глава НБУ заявив, що курс поки не відпускатимуть.

    Відмову від фіксації курсу розглянуть після закінчення гарячої фази війни.

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    Гривня трохи зміцнилася: курс валют на 17 червня