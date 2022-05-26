Глава НБУ заявив, що курс поки не відпускатимуть

У НБУ пояснили, чому більше не фіксують готівковий долар

Відмову від фіксації курсу розглянуть після закінчення гарячої фази війни

Національний банк України не планує поки що підвищувати рівень фіксованого курсу валют й працюватиме в межах встановленого. Про це в інтервʼю Forbes розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

«Фіксований курс допомагає стримувати темпи зростання цін та задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями. Далі слідкуватимемо за ситуацією на ринку», – сказав Гелетій.

НБУ готовий розглянути відмову від фіксації курсу за настання низки умов, зокрема – зниження невизначеності, повʼязаної з воєнними діями. Це означає припинення гарячої фази війни. Інші передумови – стабілізація валютних надходжень та покращення ситуації на фінансовому ринку.

«Загалом, зрозуміло, у довгостроковому періоді фіксований курс має більше недоліків, це створює економічні дисбаланси, знижує конкурентоспроможність наших виробників. При цьому сам по собі плаваючий курс не є самоціллю, він виступає засобом досягнення макрофінансової стабільності. У коротшій перспективі фіксація вирішує кілька важливих для держави завдань: запобігає паніці, захищає від знецінення гривневі заощадження, здешевлює вартість критичного імпорту. Тому в поточних умовах фіксований курс є необхідним заходом», – розповів заступник голови НБУ.

У березні – квітні відʼємне сальдо інтервенцій НБУ становило майже $4 млрд. Резерви скоротилися лише на 2,2%, або $600 млн. «Причина такої різниці – міжнародна допомога. Ми не вважаємо за доцільне зараз витрачати дефіцитні міжнародні резерви для впливу на ситуацію на готівковому ринку. Валюту на ньому купують для задоволення некритичних потреб, на відміну від безготівкового сегмента», – пояснює Гелетій.

Із 14 квітня НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту населенню, однак з низкою обмежень. Зокрема, банк може здійснювати продаж готівкової валюти у межах різниці між загальним обсягом купівлі та обсягом продажу ним готівкової валюти.

Безготівковий продаж валюти банками фізичним особам і надалі заборонений, крім окремих винятків. Для недопущення неконтрольованого виведення капіталу за кордон Національний банк заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів.

Як повідомлялось, Національний банк з 21 травня 2022 року скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Також стало відомо, коли НБУ почне знімати валютні обмеження.

Як повідомлялося, Нацбанк планує відмовитися від фіксованого курсу гривні.

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