Курс гривні залишається замороженим. Нацбанк роз’яснив свої останні рішення

Нацбанк вніс зміни до своєї постанов від 24 лютого 2022 року щодо курсу гривні до долара

Із 21 травня НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти

Національний банк України роз’яснив запроваджені останні зміни до Постанови правління НБУ від 24 лютого 2022 року №18, які викликали хвилю обговорення серед населення.

Зокрема, як повідомив Нацбанк, офіційний курс гривні до долара США залишається фіксованим – на рівні 29,25 грн/$. «Фіксація обмінного курсу дає змогу стримати інфляційні процеси (через здешевлення критичного імпорту) та утримати під контролем інфляційні очікування», – зазначив НБУ.

Безготівковий валютний ринок

Незмінними також залишаються обмеження на встановлення курсу банками в безготівковому сегменті валютного ринку. Банки і надалі мають проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що перебуває в діапазоні, де нижня межа – офіційний курс, а верхня – офіційний курс +1%.

«Важливо! Більшість операцій на валютному ринку здійснюється саме в його безготівковому сегменті, де, зокрема, продають та купують безготівкову валюту експортери та імпортери. Таким чином імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку НБУ закриває його продажем валюти зі міжнародних резервів», – зазначив Нацбанк.

Готівковий валютний ринок

Щодо готівкового валютного ринку, то НБУ повідомив, що він під час воєнного стану працює в обмеженому режимі. «Банки можуть продавати через каси іноземну валюту лише в тому обсязі, в якому до цього купили її в населення. До війни між готівковим та безготівковим сегментами ринку існувало майже вільне перетікання готівкової валюти, плюс населення могло вільно купувати валюту в банків. Наразі валютні обмеження НБУ поставили «завісу» на такі перетікання та на обсяг продажу готівкової валюти банками», – йдеться в повідомленні Нацбанку.

Національний банк не витрачає дефіцитні міжнародні резерви для згладжування коливань у цьому сегменті ринку.

Нацбанк звертає увагу, що з 21 травня НБУ дозволив банкам не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти. «Це вирівняє умови для банків порівняно з обмінниками, що сприятиме підвищенню ефективності готівкового ринку та зменшенню коливань обмінного курсу на ньому», – пояснює регулятор.

Мінімізація «карткового туризму»

Національний банк України також із 21 травня 2022 року зняв обмеження на встановлення курсу, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном або знімають з карток готівкову валюту. «Таким чином, НБУ створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні», – зазначив Нацбанк.

Також це мінімізує «картковий туризм», додає НБУ. «За наявними даними, значна частина операцій з гривневими картками за кордоном – це зняття готівки з банкоматів. Помітна частина цієї готівки потім повертається в Україну і потрапляє на нелегальний готівковий ринок. Тобто де-факто дефіцитні валютні ресурси можуть витрачатися на непріоритетні для воєнного часу потреби, що зараз вкрай важливо мінімізувати», – кажуть у Нацбанку.

«Тому вирівнювання умов прямої (через готівкові операції) та непрямої (через карткові операції) купівлі валюти, в Україні та закордоном, населенням є заходом, який дасть змогу запобігти непродуктивному виведенню капіталу та захистити міжнародні резерви України», – вважає Нацбанк.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що Національний банк України з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким фінансові установи можуть продавати іноземну валюту і списують з рахунків кошти в гривні.

Крім того, Нацбанк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тисяч гривень (було 100 тисяч). На валютні рахунки ця норма не поширюється.

Напередодні повідомлялося, що Національний банк України зберігатиме фіксований курс гривні доти, доки бачитиме, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму.

Раніше Національний банк повідомляв, що до кінця війни триматиме офіційний курс валют замороженим на рівні 29,25 грн/$.

Нещодавно голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк може відмовитися від фіксованого курсу.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Ринковий курс зараз становить близько 33-35 гривень за долар.

Також Нацбанк розповів, що робити з гривнями, які пошкодив вогонь.