Нацбанк знімає обмеження на курс продажу валют

Раніше курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%

Національний банк України з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким фінансові установи можуть продавати іноземну валюту і списують з рахунків кошти в гривні. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

За словами заступника голови НБУ Юрія Гелетія, це дозволить «поліпшити умови роботи легальних суб’єктів ринку».

«Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті», — зазначив він.

Із 14 квітня Нацбанк України дозволив банкам здійснювати продаж іноземної готівки у валюті населенню, але при цьому курс продажу готівкової валюти міг відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції.

Крім того, Нацбанк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тисяч гривень (було 100 тисяч). На валютні рахунки ця норма не поширюється.

«Це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, — захистити міжнародні резерви України», — пояснюють в НБУ.

Напередодні повідомлялося, що Національний банк України зберігатиме фіксований курс гривні доти, доки бачитиме, що переваги від цієї фіксації перевищують недоліки такого курсового режиму.

Раніше Національний банк повідомляв, що до кінця війни триматиме офіційний курс валют замороженим на рівні 29,25 грн/$.

Нещодавно голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що Нацбанк може відмовитися від фіксованого курсу.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Ринковий курс зараз становить близько 33-35 гривень за долар.

Також Нацбанк розповів, що робити з гривнями, які пошкодив вогонь.