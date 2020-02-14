Нацбанк різко скоротив купівлю валюти



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Цього року НБУ купує валюти менше, ніж у минулому

З початку поточного року чиста купівля валюти центробанком досягла майже 600 мільйонів доларів

За поточний тиждень Національний банк купив на міжбанку 165,5 млн, що більш ніж удвічі менше, ніж тижнем раніше.

Про це повідомляється на сайті НБУ в п'ятницю, 14 лютого.

Минулого тижня НБУ купив 362,5 млн доларів і продав 45 млн доларів.

Загалом з початку року центробанк купив валюти на 876 млн доларів і продав на 295 млн.

За 2019 рік НБУ купив на міжбанку валюти на $8462,6 млрд і продав лише на $529,23 млн. Таким чином, чиста купівля валюти Нацбанком склала $7933,37 млрд.

Нагадаємо, національний банк має намір скасувати купівлю валюти бізнесом виключно під зобов'язання.

Раніше Нацбанк показав, з чого складаються міжнародні резерви України.