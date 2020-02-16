Пружина стиснулася. Генерал податкової поліції пояснив, чим закінчиться укріплення гривні і провал бюджету



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А курс рано чи пізно стрибне, та ще й як. І той, у кого інсайдерська інформація, буде в величезному виграші - Атаманюк

«Курс рано чи пізно стрибне, та ще й як», - Атаманюк

Перший віцепрезидент Асоціації платників податків України, генерал-майор податкової поліції України Юрій Атаманюк вважає, що ситуація з невиконанням бюджету спровокована українськими урядом і Нацбанком. Одна з причин - посилення курсу нацвалюти, яке спостерігається останній рік. «Зараз уряд нарікає на зміцнення гривні, але навіщо ж тоді при складанні бюджету закладався курс 27 гривень за долар?, - звертає увагу експерт в інтерв'ю «Главкому» - Проблема в тому, що Міністерство фінансів і НБУ прийняли шалене рішення – випустити облігації внутрішньої державної позики. Це найдорожчі запозичення в історії економік усіх країн».

«Найдешевші запозичення – зовнішні: ЄББР, Всесвітній банк, МВФ. Там 3-5% річних. А облігації внутрішньої держпозики у другому півріччі 2019 року продавалися під 17%, продали на 210 млрд грн. Це близько 50 млрд в рік тільки відсотків накопичується! Вдумайтеся. До цього максимальні запозичення були в 2014 році. Майдан, розвал державних інститутів, Крим, Донбас, військові дії, хаос, стрибок долара, економіку лихоманить. Але облігацій внутрішньої позики тоді було продано тільки на 5 млрд грн», – нагадав податківець.

За словами Атаманюка, видавати кредити за нинішньої економічної ситуації – величезні ризики. А тут купив облігації, які гарантовані державою. Банк нічим не ризикує. В країну заводили валюту, міняли її на гривню для покупки облігацій, ось гривня і посилилася. У січні, до речі, продали облігацій ще на 10 млрд.

«Міністр фінансів вже заявила, що нам цей рік не прожити без $15 млрд запозичень. Охоче вірю. Згенерована в минулому році діра в бюджеті 120 млрд грн нікуди не далася – просто стиснулася пружина. Плюс 210 млрд грy за облігаціями внутрішньої позики. Плюс потокові виплати за раніше взятими кредитами. Ось $15 млрд і виходить. І якщо ці кошти знайдуться, вони просто будуть кинуті на оплату боргів, ні про який розвиток не може бути й мови», – зауважив генерал-майор.

На його думку, курс рано чи пізно стрибне. І той, у кого інсайдерська інформація, буде в величезному виграші.

«Щодо наповнення бюджету в лютому, звичайно, він буде не менш провальним, ніж січень. Як говорили древні, не можна домогтися успіху, повторюючи ті ж самі помилки. А наші помилки – це керівництво економічного блоку уряду», – зазначив Атаманюк.

Нагадаємо, що у Києві пройде великий аграрний саміт. 21 лютого у Києві відбудеться перший Agribusiness Wisdom Summit, який збере провідних гравців українського аграрного ринку. На саміті десять власників та СЕО компаній поділяться досвідом створення ефективного сільськогосподарського бізнесу на внутрішньому та зовнішньому ринку. Захід пройде у Leonardo Hall.

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