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    Економіка та фінанси

    Грошові перекази заробітчан в Україну скоротилися

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    У лютому обсяг переказів в Україну склав $949 млн - Грошові перекази заробітчан в Україну скоротилися
    У лютому обсяг переказів в Україну склав $949 млн
    Фото з відкритих джерел

    У 2020 році українські заробітчани переказали додому рекордну суму

    За січень-лютий 2021 року обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну склав $1818 млн, що на 5,7% нижче за відповідний період торік ($1928 млн).

    У лютому обсяг переказів склав $949 млн, що на 2,8% менше, ніж роком раніше ($976 млн). Про це свідчать дані Національного банку України.

    НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неформальні канали надходження грошей. За січень-лютий неформальними каналами в Україну було переведено $681 млн, що на $222 млн менше, ніж на початку 2020 року ($903 млн), пише Finclub.

    Нагадаємо, торік обсяг грошових переказів в Україну склав $12,12 млрд проти $11,92 млрд роком раніше.

    Таким чином у 2020 році грошові перекази перевищили показник 2019 року, встановивши новий рекорд.

    Нацбанк очікує зростання переказів трудових мігрантів в Україну цьогоріч до $13 млрд.

    До слова, нещодавно перші українські лікарі отримали дозволи на роботу в Польщі за спрощеною процедурою. Як повідомляв Главком, до 20 січня 2021 року до Міністерства охорони здоров’я Польщі було подано 46 заяв (переважно з Білорусі та України). З них 34 стосуються лікарів та 12 стоматологів. Наразі прийнято рішення по п’яти заявам, а інші ще аналізуються або доповнюються.

    Разом з тим у Польщі хочуть скасувати пенсії для українських заробітчан.

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    Теги: Національний банк гроші заробітчани
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