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    Економіка та фінанси

    Українські заробітчани торік переказали додому рекордну суму грошей

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    Грошові перекази в Україну торік перевищили $12 млрд - Українські заробітчани торік переказали додому рекордну суму грошей
    Грошові перекази в Україну торік перевищили $12 млрд
    Фото з відкритих джерел

    У 2020 році грошові перекази в Україну перевищили показник 2019 року попри пандемію

    Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україну з-за кордону в грудні склав $1,129 млрд, що на 3,5%, або на $38,18 млн більше ніж у грудні 2019 року ($1,091 млрд).

    За даними Національного банку, за січень-грудень 2020 року обсяг грошових переказів зріс на 1,7% або $200 млн до $12,121 млрд проти $11,921 млрд роком раніше.

    НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неформальні канали надходження грошей. У 2020 році неформальними каналами в Україну було переведено $4,714 млрд, що на $1,167 млрд менше ніж за аналогічний період торік ($5,881 млрд).

    Обсяг грошових переказів в Україну в листопаді склав $1,018 млрд, жовтні - $1063 млрд, вересні - $1,1 млрд.

    Таким чином у 2020 році грошові перекази перевищили показник 2019 року, встановивши новий рекорд.

    За весь 2019 рік трудові мігранти переказали в Україну $11,921 млрд, що на 8,2% більше, ніж за 2018 рік ($11,11 млрд).

    Зростання обсягів приватних переказів з-за кордону було однією з причин зміцнення курсу гривні позаминулого року.

    З 2010 року, за даними НБУ, це рекордна сума приватних переказів з-за кордону. 

    Потреба в українських працівниках є у багатьох країн Європи. Разом з тим економіст розвіяв міфи щодо відтоку мізків і робочих рук з України.

    Також нагадаємо, що Кабінет міністрів схвалив виплати 150 тисяч гривень допомоги на власну справу для трудових мігрантів, які повернулися до України. Водночас мігранти будуть зобов'язані вкласти у неї таку ж суму власних коштів.

    Тим часом німецький залізничний концерн шукає в Україні машиністівШукачам обіцяють сприяння у переїзді до Німеччини, конкурентний компенсаційний пакет і безстроковий трудовий договір на умовах повної зайнятості в Deutsche Bahn.

    Нещодавно перші українські лікарі отримали дозволи на роботу в Польщі за спрощеною процедурою. Як повідомляв Главкомдо 20 січня 2021 року до Міністерства охорони здоров’я Польщі було подано 46 заяв (переважно з Білорусі та України). З них 34 стосуються лікарів та 12 стоматологів. Наразі прийнято рішення по п’яти заявам, а інші ще аналізуються або доповнюються.

    Разом з тим у Польщі хочуть скасувати пенсії для українських заробітчан

     Читайте також: 
    Теги: гроші бізнес рекорд фінанси робота заробітчани трудові мігранти кордон
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