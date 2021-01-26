У Польщі хочуть скасувати пенсії для українських заробітчан

Польські політики вважають, що ZUS (Управління соціального страхування) не повинно виплачувати українцям, котрі працюють у Польщі мінімальну пенсію

Представники націоналістичної партії «Конфедерація» в польському Сеймі хочуть скасувати пенсії для українців, котрі працюють у Польщі.

Про це повідомляє finanse.wp.pl.

Як зазначається, польська партія запропонувала скасувати угоду про соціальне забезпечення між Польщею та Україною, яка діє з січня 2014 року.

Польські політики вважають, що ZUS (Управління соціального страхування) не повинно виплачувати українцям, котрі працюють у Польщі мінімальну пенсію. На їх думку, це підтримає місцевий бізнес, звільнивши його від податків.

Вони мотивують свою пропозицію тим, що пенсія українцям покривається «грошима польських підприємців та польських працівників, які в Польщі віддають свої зароблені з трудом гроші у вигляді внесків ZUS державі».

Крім того, політики з «Конфедерації» пропонують скасувати обов'язкові внески до ZUS для малих та середніх підприємств. Кажуть, це дасть більше користі економіці.

Усі пропоновані зміни обіцяють прописати в окремому законопроєкті й внести на розгляд Сейму.

До слова, середній розмір пенсії в Україні становить 3507,51 грн станом на 1 січня 2021 року.

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