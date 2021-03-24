Українським заробітчанам заборонять в'їзд до Польщі за порушення ряду умов

За порушення деяких умов, українців будуть позбавляти права в'їзду в європейську країну терміном на три роки

Василь Павлюк розповів, яких правил варто дотримуватися при в'їзді до країн Євросоюзу

Генеральний консул України в Любліні (Польща) Василь Павлюк заявив, що заробітчани у разі порушення правил можуть на три роки втратити право в'їзду на територію сусідньої держави.

Про це Павлюк сказав на телеканалі «Україна 24».

Консул зазначив, що в українців, які їдуть на роботу в Польщу, має бути запрошення, підтверджене воєводою, мається на увазі адміністрацією воєводи.

«В Україні багато аферистів, які продають сфальшовані запрошення. Людей на кордоні затримують, люди платять штрафи, їх пізніше депортують. І вони пізніше не зможуть в’їхати до країн ЄС на термін 3-5 років», – сказав Павлюк.

Також консул нагадав про необхідність дотримуватися законів іншої країни та мати дійсну медичну страховку.

«Друге, якщо ви виїжджаєте за кордон, ви повинні зрозуміти – це інша держава, інші закони. Ви мусите себе захищати, вивчіть, почитайте книжечку, які вимоги до іноземців у тій державі, куди їдете. Люди приїжджають наче як із села в село. Нічого подібного. Це інша держава, інші закони. І страхуйтеся. Ви руку, ногу зламаєте – за вас ніхто не буде платити. Ви будете платити, така правда», – сказав він.

Виконання подібних простих правил може значно полегшити життя працюючим в інших країнах українцям, вважає Василь Павлюк.