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    Українським заробітчанам заборонять в'їзд до Польщі за порушення ряду умов

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    За порушення деяких умов, українців будуть позбавляти права в'їзду в європейську країну терміном на три роки - Українським заробітчанам заборонять в'їзд до Польщі за порушення ряду умов
    За порушення деяких умов, українців будуть позбавляти права в'їзду в європейську країну терміном на три роки

    Василь Павлюк розповів, яких правил варто дотримуватися при в'їзді до країн Євросоюзу

    Генеральний консул України в Любліні (Польща) Василь Павлюк заявив, що заробітчани у разі порушення правил можуть на три роки втратити право в'їзду на територію сусідньої держави.

    Про це Павлюк сказав на телеканалі «Україна 24».

    Консул зазначив, що в українців, які їдуть на роботу в Польщу, має бути запрошення, підтверджене воєводою, мається на увазі адміністрацією воєводи.

    «В Україні багато аферистів, які продають сфальшовані запрошення. Людей на кордоні затримують, люди платять штрафи, їх пізніше депортують. І вони пізніше не зможуть в’їхати до країн ЄС на термін 3-5 років», – сказав Павлюк.

    Також консул нагадав про необхідність дотримуватися законів іншої країни та мати дійсну медичну страховку.

    «Друге, якщо ви виїжджаєте за кордон, ви повинні зрозуміти – це інша держава, інші закони. Ви мусите себе захищати, вивчіть, почитайте книжечку, які вимоги до іноземців у тій державі, куди їдете. Люди приїжджають наче як із села в село. Нічого подібного. Це інша держава, інші закони. І страхуйтеся. Ви руку, ногу зламаєте – за вас ніхто не буде платити. Ви будете платити, така правда», – сказав він.

    Виконання подібних простих правил може значно полегшити життя працюючим в інших країнах українцям, вважає Василь Павлюк.

    Теги: ЄС Польща держава заробітчани кордон
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