Гройсман запевнив, що ціна на газ восени підніматися не буде



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Гройсман не бачить об'єктивних підстав для підвищення ціни на газ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ціна на газ для населення восени підніматися не буде.

Про це Гройсман заявив в ефірі телеканалу ICTV.

«Що стосується ціни на газ. Зараз «Нафтогаз» закачує газ за діючими цінами. Ціни - в нижній точці, і тому вони не можуть бути підвищені, оскільки запас зараз, на початок опалювального сезону буде сформований в 20 млрд куб. м. Цього нам вистачить повністю для проходження наступного опалювального сезону», - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що не бачить об'єктивних підстав для підвищення ціни на газ.

«Тому таких підстав об'єктивних я не бачу і буду робити все, щоб монополіст «Нафтогаз» дотримувався стратегії зниження цін», - додав прем'єр.

Нагадаємо, в червні «Нафтогаз» після ухвалення постанови Кабміну знизив ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО на червень 11,8% до 5553,89 грн за 1 тис. куб. м.

Зазначимо, ціни на природний газ на європейському ринку знизилися до мінімального рівня з 2006 року через високі запаси завдяки теплій зимі і збільшенню пропозиції з США та з території Росії.

Також нагадаємо, Коболєв заявив, що у серпні поточного року НАК «Нафтогаз України» може призупинити імпорт природного газу для його закачування в підземні сховища (ПСГ), якщо не буде вирішене питання з фінансуванням.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції і розвитку може надати НАК «Нафтогаз України» 60 мільйонів євро для фінансування закупівліприродного газу по імпорту.