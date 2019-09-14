ГТС України і Словаччини готові замінити послуги OPAL для Газпрому



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Коболєв привітав рішення європейського суду

Газотранспортні системи (ГТС) України і Словаччини готові допомогти АТ «Газпром» з доставкою необхідних обсягів російського природного газу до Європи, замінивши послуги газопроводу OPAL.

Про це повідомив глава правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, пише Інтерфакс.

«Якщо Газпром хоче продовжувати доставляти ці обсяги газу туди ж, куди вони йшли через OPAL, але більш коротким шляхом, українська і словацька газотранспортні системи з легкістю з цим впораються. Як робили це до того, як Газпром отримав монопольний доступ до OPAL», – написав Коболєв.

Глава НАК також привітав рішення європейського суду, який «відновив справедливість і захистив конкуренцію».

«Ми раді, що Європейський суд визнав важливість принципу солідарності, а німецький регулятор оперативно відреагував на рішення суду», – зазначив Коболєв.

Як повідомлялося, Європейська комісія в 2009 році погодилася виключити OPAL з-під регулювання нормами ЄС, зажадавши провести для чеського ринку аукціон «gas release» (продаж газу відповідно до умов, встановлених регулятором). «Газпром» відмовився виконувати цю умову, і 50% потужностей OPAL були заморожені. У 2016 році ЄК погодилася скоротити резерв до 10%, а решту потужностей виставити на відкритий аукціон. Рішення ЕК оскаржили польська PGNiG і уряд республіки. У 2017 році суди відхилили позови польської сторони, однак у вересні 2019 року Суд Європейського союзу ухвалив рішення на користь польських позивачів, взявши до уваги принцип солідарності в питаннях енергопостачання.

Слідом за рішенням суду Федеральне мережеве агентство Німеччини заборонило «Газпрому» використовувати додатково заброньовані потужності OPAL, а компанії – продавати їх в майбутньому. Відповідно, не може бути проведено, зокрема, аукціон на транспортні потужності на жовтень, запланований на 16 вересня.

Оператор газопроводу OPAL – OPAL Gastransport GmbH – з початку газової доби 14 вересня (6:00 за часом Берліна) обмежить використання потужностей газопроводу. Йдеться про 15,86 млн кВт. на годину, що дорівнює 36,8 млн куб. м на добу, або 12,3 млрд кубометрів в річному обчисленні.

Нагадаємо, черговий раунд тристоронніх газових перемовин Україна-Росія-ЄС відбудеться 19 вересня в Брюсселі. Питання на порядку денному незмінне – підписання нового транзитного контракту між Україною і Росією. Дія нині чинного, що був укладений 19 січня 2009 року (в той же день, коли було підписано і контракт на купівлю-продаж газу між «Нафтогазом» і «Газпромом» на десятирічний термін), закінчується о 10.00 ранку 1 січня 2020 року.