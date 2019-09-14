Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг «Нафтогазу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водночас Fitch нагадало про слабку ліквідність Нафтогазу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий кредитний рейтинг НАК «Нафтогаз України» в іноземній і національній валюті з рівня «B-» до «B».

Про це в п’ятницю повідомила прес-служба агентства, повідомляє «Дзеркало тижня».

Водночас Fitch нагадало про слабку ліквідність Нафтогазу, невизначеність щодо внутрішніх цін на газ, плановане відділення газотранспортного бізнесу та політичні ризики.

Нагадаємо: раніше Fitch Ratings підвищило довгостроковий і короткостроковий кредитний рейтинг (IDR) України в іноземній і національній валюті з B – до B, і поліпшило прогноз зі стабільного на позитивний.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує уповільнення середньорічної інфляції в Україні до 8,5% у 2019 році і до 5,7% у 2021 році.

Світовий банк може профінансувати проєкти у сфері переробки сміття в Україні.