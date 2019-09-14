Посол ЄС закликав блок посилити співпрацю з Росією, – Financial Times



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Посол ЄС у Москві Маркус Едерер

Мета полягає в тому, щоб створити основу для обміну з Росією в інтересах ЄС

Посол ЄС у Москві Маркус Едерер закликав до розширення взаємодії з Росією у таких галузях, як мобільний зв’язок 5G та захист персональних даних.

Про це повідомляє Financial Times.

Едерер закликає «прагматично» рухатися до «посиленої координації» з Росією задля боротьби з «євразійською конкуренцією», оскільки вплив Китаю в цьому регіоні зростає, йдеться у внутрішній дипломатичній записці ЄС, написаній ним.

Едерер стверджує, що його ідеї можуть бути реалізовані «без будь-якого всебічного політичного партнерства».

«ЄС може втратити все, ігноруючи тектонічні стратегічні зрушення в Євразії», – йдеться в документі, датованому 3 вересня і адресованому директору з Азіатсько-Тихоокеанському регіону Європейської служби зовнішніх дій, а також керуючому служби щодо Європи і Центральної Азії.

«Вибіркова співпраця не тільки з Китаєм, але і з Росією, – необхідна умова бути частиною гри».

Едерер – один із найвищих послів ЄС – каже, що ідеї є відповіддю на прохання до його делегації проконсультуватися із «зацікавленими сторонами ЄС» та повідомити про те, як взаємодіяти з Росією, «враховуючи політичне середовище, але також природне значення Росії для зв’язку між ЄС та Азією».

Дипломати кажуть, що доповідь ще не обговорювалася. У документі пропонується п’ять сфер співпраці з РФ – Арктика, цифрові технології, Євразійський економічний союз, регіональна інфраструктура та спільна політика «Північного виміру» між ЄС, Росією, Норвегією та Ісландією – для «ефективної взаємодії з конкретних, технічних питань» з Росією.

Мета полягає в тому, щоб створити «основу для обміну з Росією в інтересах ЄС» за участю європейських бізнесменів і представників комісій парламенту.

У Росії існують «можливості» для таких європейських компаній, як Nokia та Ericsson, йдеться у документі. Зазначається, що китайський Huawei «збільшує свою популярність на російському ринку телекомунікацій», орендуючи великі потужності в російських центрах обробки даних та підписуючи угоду про розвиток 5G з російською МТС.

Члени ЄС Польща, Литва, Латвія та Естонія – які мають кордон з російською територією – незадоволені прогресом у переговорах з Москвою щодо координації розподілу частот для мереж 5G, додається в документі. Едерер каже, що Росія зацікавлена в «обміні думками» з ЄС щодо «конфіденційності в цифровому світі».

У доповіді підкреслюється попит у Росії на товари компаній ЄС, наприклад, рухомий склад для нових швидкісних залізничних ліній, де китайські корпорації будуть конкурувати з такими підприємствами ЄС, як Alstom та Siemens.

Едерер також звертає увагу на потенційні можливості для компаній ЄС в Арктиці, зазначаючи, що російські енергетичні компанії «Новатек» і «Росатом» будуть великими інвесторами в морські портові потужності, транспортні потужності, термінали СПГ тощо».

Нагадаємо, глава МЗС України заявив про відлигу у відносинах з Росією.