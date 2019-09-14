Угорський прем’єр-міністр поскаржився на «втому від розширення» ЄС



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Угорський прем’єр Віктор Орбан

Країни-члени ЄС виснажені «втомою від розширення» блоку - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини заявив у п’ятницю, що західні країни-члени ЄС виснажені «втомою від розширення» блоку і використовують нових членів як цапів-відбувайлів для своїх проблем.

Про це повідомляє AP.

«Ті, хто на заході, виснажені розширенням», – заявив Орбан, додавши, що на заході Європи існує помилкова думка: «Якби розширення не відбулося, то західній половині континенту було б значно краще».

Орбан також зазначив, що якби такі країни, як Сербія, були частиною ЄС вже під час міграційної кризи 2015 року, «нелегальні мігранти не дісталися б Німеччини».

Орбан заявив, що якби тоді Північна Македонія, Сербія та Чорногорія були в ЄС, мігранти були б зупинені там, після проходу через Грецію.

Наступна очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала посаду комісара з питань політики розширення ЄС кандидату від Угорщини Ласло Трочані.

Як відомо, у червні Європейський Союз відклав переговори про вступ Албанії і Північної Македонії до блоку.

Нагадаємо, Орбан хоче створити анклав на Закарпатті.