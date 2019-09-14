  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Угорський прем’єр-міністр поскаржився на «втому від розширення» ЄС

    • Розсилка
    <p>Угорський прем&rsquo;єр Віктор Орбан</p> - Угорський прем’єр-міністр поскаржився на «втому від розширення» ЄС

    Угорський прем’єр Віктор Орбан

    Країни-члени ЄС виснажені «втомою від розширення» блоку - Орбан

    Прем’єр-міністр Угорщини заявив у п’ятницю, що західні країни-члени ЄС виснажені «втомою від розширення» блоку і використовують нових членів як цапів-відбувайлів для своїх проблем.

    Про це повідомляє AP.

    Читайте також

    «Ті, хто на заході, виснажені розширенням», – заявив Орбан, додавши, що на заході Європи існує помилкова думка: «Якби розширення не відбулося, то західній половині континенту було б значно краще».

    Орбан також зазначив, що якби такі країни, як Сербія, були частиною ЄС вже під час міграційної кризи 2015 року, «нелегальні мігранти не дісталися б Німеччини».

    Орбан заявив, що якби тоді Північна Македонія, Сербія та Чорногорія були в ЄС, мігранти були б зупинені там, після проходу через Грецію.

    Наступна очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала посаду комісара з питань політики розширення ЄС кандидату від Угорщини Ласло Трочані.

    Як відомо, у червні Європейський Союз відклав переговори про вступ Албанії і Північної Македонії до блоку.

    Нагадаємо, Орбан хоче створити анклав на Закарпатті.

    Читайте також
    ЄС Угорщина Віктор Орбан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ