«Хаб+доставка» - найбільш ймовірне ціноуторення на газ для населення, - учасники ринку



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Фото: УНІАН

«Ціноутворення на європейському хабі є дуже вигідними для українських споживачів та це реальність для українського ринку сьогодні»

Після відкриття роздрібного ринку газу ціна на газ для населення буде формуватись на основі його ціни на європейських хабах та вартості доставки в Україну. Про це заявили трейдери в коментарях агентству ExPro.

«Ми прив’язані до європейських хабів і це правильно, це дає можливість для прозорого ціноутворення. Ця прив’язка є репрезентативною, оскільки ми є імпортером», - сказала заступниця директора з фінансових питань «Тернопільоблгаз» Юлія Демчик.

На користь застосування імпортного паритету при ціноутворенні на газ висловився і директор Energy Trade Group Володимир Шведкий.

«На нашу думку «імпортний паритет» - це єдиний доступний механізм ціноутворення на ринку газу для населення», - зазначив Шведкий.

В свою чергу директор «Газопостачальної компанії «Нафтогаз України» Максим Рабінович також зазначив, що індикативом буде залишатися європейський ринок.

«Ціноутворення на європейському хабі є дуже вигідними для українських споживачів та це реальність для українського ринку сьогодні. Але українська індексна ціна однозначно з’явиться за кілька років. Вона буде корелювати з європейськими хабами, оскільки Україна зараз - інтегрована частина європейського газового ринку», - сказав Рабінович.

Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.