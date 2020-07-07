«Слуга народу» запропонувала повернути «Роттердам+», аби врятувати електроенергетику



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Після скасування «Роттердам+» енергогалузь опинилась в кризі

Людмила Буймістер переконана: формульне ціноутворення допоможе запобігти краху галузі

Щоб врятувати енергетику необхідно повернути регулювання енергетики та формульне ціноутворення на ринку електроенергії. Про це написала народний депутат України, член фракції «Слуга народу» Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

«Задля запобігання краху базової галузі – енергетики та необхідності пошуку ще 50 млрд грн задля порятунку галузі треба терміново повернути регулювання в енергетиці, в т.ч. тимчасово повернутися до регулювання ціни для промисловості з використанням імпортного паритету в ціноутворенні на вугілля аналогічно до діючого ціноутворення на газ, щоб був об’єктивний та прогнозований ціновий маркер», - написала Буймістер.

Депутат нагадала, що до запровадження ринку електроенергії рік тому діяло формульне ціноутворення (т.зв «Роттердам+») - після скасування якого енергогалузь опинилась в кризі. Зокрема енергокомпанії зазнають значних збитків, заборгованість учасників ринку сягнула десятків мільярдів, майже зупинилась вугільна галузь, а шахтарі вийшли на протести.

За її словами, формульне ціноутворення варто ввести як тимчасовий захід – на рік. Після чого запровадити повноцінний ринок електроенергії, врахувавши і виправивши допущені помилки.

«За цей час необхідно проаналізувати зроблені помилки, провести санацію фінансів енергопідприємств, відновити платіжну дисципліну, повернути прогнозованість ціни струму, щільно прищемити шпарини для корупції і потім разом із Секретаріатом Енергетичного співтовариства та міжнародними партнерами впровадити повноцінний ринок. Без різних адміністративних обмежень та відповідних викривлень», - наголосила Буймістер.