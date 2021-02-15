Милованов і депутатка від «Слуг» зчепились у Фейсбуці: Писати, що хтось обкакався – легко, працювати – важко

Допис Милованова про збільшення товарообігу ОАЕ з Україною на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом викликав бурхливу реакцію серед народних депутатів

Радник президента України та ексміністр економіки Тимофій Милованов прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. «Сьогодні мені пощастило бути на зустрічі зі спадкоємним принцом ОАЕ. Він дав завдання своїй команді збільшити товарообіг та інвестиції в агро з Україною в 10 разів за кілька років тобто довести до $2 млрд на рік», – написав він.

Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ» учора 14 лютого, в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації, яка супроводжує в Об'єднаних Арабських Еміратах Володимира Зеленського.

Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».

Сьогодні 15 лютого Милованов, звертаючись до «депутатів близьких до групи «ви самі знаєте кого», пояснив, що співпраця України з МВФ не потребує змін, мовляв, у відносинах є певні складнощі, але вони тактичного характеру.

На допис одразу відреагувала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.