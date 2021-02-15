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    Політика

    Милованов і депутатка від «Слуг» зчепились у Фейсбуці: Писати, що хтось обкакався – легко, працювати – важко

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    Милованов мусить відповідати за&nbsp;&laquo;МВФ обкакався&raquo; - Милованов і депутатка від «Слуг» зчепились у Фейсбуці: Писати, що хтось обкакався – легко, працювати – важко
    Милованов мусить відповідати за «МВФ обкакався»
    Фото з відкритих джерел

    Допис Милованова про збільшення товарообігу ОАЕ з Україною на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом викликав бурхливу реакцію серед народних депутатів

    Радник президента України та ексміністр економіки Тимофій Милованов прозвітував на своїй сторінці у Facebook про участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. «Сьогодні мені пощастило бути на зустрічі зі спадкоємним принцом ОАЕ. Він дав завдання своїй команді збільшити товарообіг та інвестиції в агро з Україною в 10 разів за кілька років тобто довести до $2 млрд на рік», – написав він.

    Коментар щодо кредиту МВФ Милованов опублікував під постом про зустріч зі «спадкоємним принцом ОАЕ» учора 14 лютого, в якій він брав участь у якості радника голови Офісу президента та члена української делегації, яка супроводжує в Об'єднаних Арабських Еміратах Володимира Зеленського.

    Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядають успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».

    Сьогодні 15 лютого Милованов, звертаючись до «депутатів близьких до групи «ви самі знаєте кого», пояснив, що співпраця України з МВФ не потребує змін, мовляв, у відносинах є певні складнощі, але вони тактичного характеру.

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    На допис одразу відреагувала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

    «Навішувати ярлики легко, писати, що хтось обісрався теж. А от працювати – важко. Піду попрацюю», написала депутат під постом Милованова.

    Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by. Обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

    Тимофій Милованов у своєму учорашньому інтервʼю сказав, що українська сторона працює передусім в інтересах держави й робить усе можливе для досягнення домовленостей із Міжнародним валютним фондом.

    Теги: МВФ інвестиції депутат Україна ОАЕ Тимофій Милованов Ольга Василевська-Смаглюк
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