Святкування дня народження у квартирі за $5 млн: Зеленському є чим хизуватися перед шейхами

400 квадратних метри. Лише тераса 30 квадратів. Панорамний вид на Маріїнський парк

Дивишся на те як в ОАЕ замисленного українського президента водять грандіозними інноваційними об‘єктами, які були побудовані за рахунок того що держава не дарує право користування своїми природними ресурсами 5 людям за телевізійну лояльність до керівника держави, а заробляє і вкладає гроші в розвиток.

Але і президенту України Володимиру Зеленському є чим похизуватись перед шейхами. Два тижні тому він з друзями святкував 43 День народження у квартирі вартістю 5 мільйонів доларів, яка належить товаришу Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу. 400 квадратних метри. Лише тераса 30 квадратів. Панорамний вид на Маріїнський парк. Єдине що за повсякденною роботою президент, напевне, забув пояснити один момент. Голова держави отримав право святкувати у цій нерухомості на безоплатній основі та в якості подарунка? Чи сплачував за оренду і ми побачимо відповідні витрати публічно від гаранта, який за його словами має політичну волю у питанні боротьби з корупцією?

Коли дивишся на ОАЕ, то дійсно перше що спадає на думку: чому вони не продають нафту і не вкладаються і витрачають лише за межами держави на палаци Леопольдів? Держави де видобувають ресурс який належить суспільству, а витрачають гроші і на інфраструктуру у себе?

Президент Зеленський, напевне, також це помітить і скоріше за все знав відповідь на це питання вже тоді, коли вирішив балотуватись на посаду. Не святкувати ж 14 лютого він полетів в ОАЕ.

Більше того. Президент, напевне, і вирішив святкувати власний День народження в такій квартирі аби на власному прикладі показати що він заоохочує бізнесменів які вкладають гроші у найдорожчу нерухомість тут у державі, а не десь у Монако. І гостинно готові надати її президенту.

Джерело: блог Михайла Ткача

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