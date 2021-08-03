ICC Ukraine просить Зеленського не підвищувати тарифи на залізничні вантажні перевезення

У листі Зеленському зазначається, що Міністерство інфраструктури не надало жодної оцінки того, як підвищення тарифу вплине на інші галузі економіки України

На переконання ICC Ukraine, першочергово влада має вирішити проблему збитковості пасажирських перевезень

Підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізницею, яке анонсували у Міністерстві інфраструктури, неприйнятне. Оскільки наразі цей вид перевезень є для УЗ рентабельним, і не представлено жодного економічного обгрунтування цього підвищення, та його впливу на економіку України. Про це йдеться у відкритому листі до президента Володимира Зеленського від Українського національного Комітету міжнародної торгової палати.

Як сказано у листі, Міністерство інфраструктури не надало жодної оцінки того, як підвищення тарифу вплине на інші галузі економіки України та подальші бюджетні надходження. Тим часом, згідно з наявними аналізами, ухвалення Наказу у поточній редакції матиме вкрай негативний вплив на ринок залізничних перевезень і цілі галузі економіки України та призведе до зниження надходжень до держбюджету України.

«Проєкт Наказу не може бути підтриманий, оскільки рентабельність вантажних перевезень знаходиться на досить високому рівні і складає понад 25% у 2О16-2О2О роках. Це більше, ніж у сусідніх країнах, які конкурують з українською продукцією на зарубіжних ринках. До того ж, відсутнє економічне обґрунтування для підвищення тарифів за окремими категоріями - УЗ не надала об’єктивних розрахунків, які б відображали собівартість перевезення окремих вантажів з огляду на особливості їх перевезення (маршрутні, групові чи повагонні відправлення)», – наголошується у листі.

На переконання ICC Ukraine, першочергово влада має вирішити проблему збитковості пасажирських перевезень (за перiод 2015-2020 рр. збитки склали 64 млрд грн), розділити УЗ на функціональні підрозділи, скасувати податок на землю під залізничною колією, розібратися х непрофільними активами компанії та оптимізувати витрати.

«Підвищення тарифу порушує вимоги Постанови Кабміну N1392 вiд 16.12.2009 та Наказу Мiнiнфраструкryри N782, якими встановлено: тарифи на залізничні вантажні перевезення підлягають перегляду у разі настання хоча б однієї з таких умов: рівень доходів від звичайної діяльності не забезпечує відшкодування поточних витрат, або не вистачає коштів на здійснення капітальних інвестицій. Проте згідно з офіційною звітністю У3, вантажні перевезення є прибутковими, тож потреби в підвищенні немає», – наголошують у ICC Ukraine.

Як відомо, Мінінфраструктури хоче збільшити тариф на залізничні вантажні перевезення, досягши за два етапи підвищення у 30%. Натомість металурги заявили, що таке підвищення є категорично неприйнятним, адже промисловість України досі оговтується від наслідків спалаху коронавірусу у 2020 році. До того ж, цифри свідчать, що зростання тарифів відразу призводить до зниження об’ємів перевезень Укрзалізницею, а отже, від цього рішення не виграє ні бізнес, ні УЗ.

У свою чергу представники ПЕК заявили, що підвищення тарифів призведе до зростання вартості вугілля, а відповідно – до підвищення вартості комунальних послуг, а також призведе до скорочень персоналу.