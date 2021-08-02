Зеленський підписав закон про банки, який вимагав МВФ

Він має допомогти підвищити якість роботи банків в Україні

Документ передбачає адаптацію банківського законодавства України до правових норм ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до деяких законів з метою вдосконалення організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи України.

Як повідомляє пресслужба Офісу Президента, цей документ Верховна Рада прийняла 30 червня. Він має допомогти підвищити якість роботи банків в Україні, сприяти стабільності банківського сектору, а також посилити захист прав вкладників та інших кредиторів.

Крім того, закон має на меті адаптацію банківського законодавства України до правових норм Європейського Союзу.

«Зокрема він зміцнює корпоративне управління в банках шляхом підвищення відповідальності ради та правління фінустанови за ухвалені рішення. Також розширюється перелік питань, що належать до виключної компетенції ради банку. Водночас встановлюються вимоги до членів ради та правління банку стосовно їхньої колективної придатності», – йдеться у повідомленні.

Документ впроваджує трирівневу систему внутрішнього контролю банку, що має бути інтегрована в систему корпоративного управління. Це повинно сприяти покращенню якості управління банками, включно з управлінням ризиками.

Закон, серед іншого, прописує нову структуру капіталу банку, зокрема – вимоги до формування буферів капіталу. Встановлюються вимоги щодо достатності внутрішнього капіталу та ліквідності банку з урахуванням можливих ризиків.

Розширюються повноваження Національного банку у сфері нагляду. Також вдосконалюються положення щодо здійснення консолідованого нагляду за банківськими групами, погодження набуття або збільшення істотної участі в банках, посилюються вимоги щодо ліцензування банків та акціонерів.

Варто зазначити, що цей закон необхідний для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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