Не розрахували розміри. У Росії гармата під час транспортування застрягла під мостом (відео)

Конфуз стався під час перевезення однієї з найпотужніших гармат в світі

У Новосибірську (Росія) при транспортуванні під мостом застрягла самохідна артилерійська установка 2C7M «Малка», яка вважається однією з найпотужніших у світі. Про це пише «Сіб.фм».

Як видно на кадрах, які в мережу виклали очевидці інциденту, САУ змогла проїхати під мостом більш ніж наполовину, але в підсумку вперлася в конструкцію. Через незвичайне ДТП виникли пробки.

Щоб витягнути гармату з-під мосту, військові спустили колеса. В результаті САУ все ж доставили на Центральну базу резерву танків.

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