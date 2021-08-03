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    «Уже третій рік почався – і нового президента немає, і війна триває»: Москаль розказав, які помилки робить Зеленський щодо Донбасу

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    Меседжі Зеленського зайшли в глухий кут - «Уже третій рік почався – і нового президента немає, і війна триває»: Москаль розказав, які помилки робить Зеленський щодо Донбасу
    Меседжі Зеленського зайшли в глухий кут

    Президент з оточенням робить «дурні помилки» у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі

    Президент України Володимир Зеленський разом з главою ОП Андрієм Єрмаком зробив дурні помилки, намагаючись врегулювати конфлікт на Донбасі. Про це на Апостроф TV сказав колишній глава Луганської ВГА і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

    На питання про те, чи повірять виборці наступного разу обіцянкам закінчити конфлікт на Донбасі чи війна стане вироком Зеленського, Москаль нагадав його обіцянку закінчити війну за рік:

    «Він сказав: «Я за рік закінчу (війну), якщо ні – буде новий президент». Уже третій рік почався – і нового президента немає, і війна триває», – сказав Москаль.

    Крім того, ексчиновник заявив, що самі дурні помилки Зеленського стосуються розведення військ і відкриття КПВВ.

    «Найбільш дурні помилки Зеленського разом з Єрмаком –розведення військ, яке сьогодні призводить до великих втрат, оскільки наблизилися позиції бойовиків, і відкриття КПВВ. Нібито до нього ніхто цього не робив, всі на парашутах літали з того боку. Відкрили з музикою. І обмін полоненими – все. Всі ці три меседжі зайшли в глухий кут», – заявив він.

    Нагадаємо, польовий командир бойовиків «ДНР», колишній ватажок незаконного збройного формування «Восток» («ДНР») Олександр Ходаковський зробив відверту заяву щодо справжніх мотивів війни РФ на Донбасі.

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    Теги: Геннадій Москаль війна КПВВ обмін полоненими Володимир Зеленський президент
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    «Уже третій рік почався – і нового президента немає, і війна триває»: Москаль розказав, які помилки робить Зеленський щодо Донбасу